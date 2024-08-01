Вечером 31 июля стало известно, что первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину.

Чуть меньше года назад США подтвердили принципиальное соглашение, данное несколькими неделями ранее Дании и Нидерландам президентом Байденом относительно передачи Украине истребителей-бомбардировщиков F-16. Заверения Киева в том, что эти истребители не будут использованы для нанесения ударов по России, в конечном итоге склонили чашу весов в пользу решения о передаче самолетов.



С тех пор о намерении поставить свои старые F-16 ВВС Украины, помимо Нидерландов и Дании, заявили Норвегия и Бельгия. Украина может получить в общей сложности не менее 80 экземпляров F-16. Кроме того, Франция объявила о продаже Mirage 2000-5, а Швеция вернула на рассмотрение проект поставки JAS-39 Gripen.

При этом, поскольку обещания по поводу F-16 были даны, необходимо было подготовить украинских пилотов и техников, а также создать логистику, необходимую для передачи этих самолетов. А это требует времени.

реклама

10 июля в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне глава американской дипломатии Энтони Блинкен подтвердил, что первые F-16 будут переданы ВВС Украины через несколько дней.



«Я рад сообщить, что в настоящий момент идет передача самолетов F-16 из Дании и Нидерландов», — заявил он.

30 июля в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как F-16 предположительно летает на Украине. Есть сомнения, что видео было подлинным. Однако спустя двадцать четыре часа агентство Bloomberg сообщило, что первые самолеты только что были переданы ВВС Украины. Эту информацию подтвердило агентство Associated Press. Априори речь шла всего о шести самолетах, чего на данный момент недостаточно, чтобы позволить Украине бросить вызов российскому превосходству в воздухе.

Источники Bloomberg не смогли уточнить, смогут ли эти F-16 принять участие в боевых действиях. Тем более, что в июне в интервью глава ВВС Украины генерал Сергей Голубцов пояснил, что все обещанные самолеты не обязательно предназначались для доставки на Украину.



«Некоторые из этих самолетов останутся в центрах, где проходят подготовку пилоты и авиационный персонал», — признался он.

Другие самолеты будут храниться на «защищенных авиабазах за пределами Украины, чтобы они не стали объектом нападения». Они составят резерв для замены вышедших из строя самолетов.

Основной задачей, с которой столкнутся ВВС Украины при использовании F-16, будет защита авиабаз, на которых они будут размещены. Поэтому эксперты сомневаются в их эффективности непосредственно на фронте.