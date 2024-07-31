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kosmos_news
Исследователи критикуют глазные имплантаты компании Neuralink Илона Маска
Исследователи заявляют, что Маск дает слепым людям ложную надежду — связь между мозгом и глазами слишком сложна.

Помимо чипа Telepathy, который предназначен для чтения мыслей людей и использования их для управления компьютерами, стартап Илона Маска Neuralink также работает над еще одним мозговым чипом. Разработка преследует столь же амбициозную цель: помочь слепым снова видеть.
Фото: REUTERS
В марте этого года Маск объявил на платформе X, что чип Blindsight уже тестируется на слепых обезьянах и работает. Он сказал, что имплантат станет следующим крупным продуктом Neuralink после мозгового имплантата Telepathy.


«Изначально разрешение будет низким, как в ранней графике Nintendo. В конечном итоге оно может превзойти нормальное человеческое зрение», — написал Маск на X.

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Уже тогда исследователи в этой области раскритиковали заявления Маска. Они отметили, что другие разработки уже достигли подобного прорыва и что Neuralink просто догоняет современный уровень технологий.

Согласно New Atlas, Маск также объяснил в марте, что Blindsight призван помочь слепым людям снова видеть, влияя на то, как мозг обрабатывает визуальную информацию. Для этой цели Neuralink вставила миллионы крошечных электродов в зрительную кору обезьян, где обрабатываются данные, воспринимаемые глазами.

Используя компьютерное моделирование, американские исследователи из Вашингтонского университета обнаружили, что имплантаты, подобные имплантатам Neuralink, недооценивают реальную эффективность связи между глазами и мозгом и не отражают ее должным образом.


«Чтобы достичь типичного человеческого зрения, нужно не только совместить электрод с каждой клеткой зрительной коры, но и стимулировать их соответствующим кодом», — сказал исследователь Ионе Файн. 

По его словам, это невероятно сложно, потому что каждая клетка имеет свой собственный код. Нельзя стимулировать десятки тысяч клеток у слепого человека. Большим заблуждением является то, что инженеры, подобные сотрудникам Neuralink, часто думают, что электроды можно использовать для создания пикселей. 

Исследователь Ионе Файн раскритиковал Маска за то, что он давал ложные обещания слепым людям и тем, кто может ослепнуть в будущем.

#технологии #neuralink #имплантанты
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