Официальный эмулятор, доступный в App Store, переносит операционную систему Microsoft на смартфон Apple.

ОС Windows 11 можно использовать на iPhone. Об этом в посте на платформе X сообщил программист-любитель с ником NTDEV.







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Apple недавно одобрила первый эмулятор ПК в App Store. Он называется UTM SE. Подобно тому, как другие эмуляторы имитируют игровые консоли, этот имитирует среду ПК на iPhone.

Однако эмулятор не может получить доступ ко всем ресурсам iPhone. UTM SE имитирует одноядерный процессор с частотой 1 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти. Но вряд ли Windows 11 будет работать с ним. Однако программист NTDEV использовал программу Tiny11, которую он сделал сам, для переноса Windows 11 на iPhone 15.

Это означает, что Windows 11 можно превратить в урезанный ISO-файл, требующий меньше энергии. Размер операционной системы был ограничен примерно 8 ГБ вместо обычных 64 ГБ памяти, которые требуются для Windows 11.

Windows 11 на iPhone по-прежнему не работает нормально. «ОС работает ужасно медленно», — пишет NDTEV. Хотя для эксперимента используется iPhone 15 Pro, загрузка Windows 11 занимает почти 20 минут.

Виртуальный ЦП постоянно загружен на 100 процентов. «Тем не менее, на iPhone 15 Pro всё же установлена Windows 11!», — говорит NTDEV.