После неожиданного отказа Джо Байдена баллотироваться на пост президента от Демократической партии цена биткоина резко выросла, достигнув месячного максимума в более чем $68 000.

После провального выступления Джо Байдена в телевизионной дуэли против Дональда Трампа действующий президент официально отказался от своей кандидатуры на предстоящих выборах.



Поскольку Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, хочет поддержать криптовалютный сектор, этот поворот в президентской избирательной кампании в США также весьма актуален для рынка биткоина. Цена биткоина вечером 21 июля упала в ответ на эту новость, но затем смогла подняться до самого высокого уровня более чем за месяц ($68 000) – но этот рост оказался неустойчивым. К вечеру 22 июля курс BTC откатился к $67 400.





реклама

После дебатов с Трампом стало очевидно, что Джо Байдена вряд ли снова станет президентом США. Когда 81-летний глава Белого дома перепутал президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, у Байдена, вероятно, не было другого выбора, кроме как сдаться.

Новый потенциальный кандидат от демократов, Камала Харрис, довольно непопулярна среди американского населения — согласно опросу прошлого года, она является самым непопулярным вице-президентом в истории США. На сегодняшний день она почти не делала публичных заявлений о биткоине или криптовалютах.

Внезапная про-биткоинская позиция кандидата от республиканской партии (Трампа), а также ожидание рынка того, что его президентство приведет к снижению процентных ставок и повышению инфляции, вероятно, станут ключевым фактором роста цены биткоина.

Действующий президент был явным противником биткоина. Он около четырех лет назад заявил, что у него нет BTC и он никогда не попросит прислать ему их или сделать пожертвования с использованием цифровых монет.





Аналитик Тони Сикамор из трейдинговой фирмы IG Australia считает, что у Харрис мало шансов против Трампа. Сикамор описывает Трампа как сторонника криптовалют, что еще больше подогревает оптимизм среди сторонников биткоина.

Динамика цены биткоина еще раз показывает высокую волатильность этой цифровой валюты. Эксперты неоднократно предупреждают о возможных больших ценовых потерях при торговле BTC. В марте биткоин достиг рекордного уровня почти в $74 000, а в июле временно упал ниже $55 000.





Тимо Эмден из Emden Research подчеркивает, что на рынке по-прежнему доминируют предположения о неизбежности возвращения Трампа в Белый дом. Эта политическая динамика, похоже, оказывает значительное влияние на нынешнее ралли BTC. Рынок криптовалют чувствителен к политическим событиям, и уход такого кандидата в президенты, как Байден, является значимым событием.

Биткоин-инвесторы и наблюдатели должны быть готовы к дальнейшим колебаниям курса криптовалюты, поскольку политические события в США непредсказуемы.