Всего за две недели после победы на выборах новое британское правительство приняло интенсивные меры по реформированию национальной энергетической политики.

Прошло две недели с тех пор, как Лейбористская партия выиграла выборы в Великобритании. В соответствии с их предвыборным лозунгом «Перемены начинаются» в стране можно заметить значительные изменения, особенно в сфере внутренней энергетики.

Моника Моравецкая, президент PGE Baltica, опубликовала в популярной социальной сети пост, в котором подвела итоги деятельности нового правительства в отрасли.

Фото: Вид на Вестминстерский дворец

По словам Моравецкой, за 14 дней (с 5 по 19 июля) правительству Кейра Стармера удалось снять запрет на строительство ветряных электростанций на суше, дать разрешение на строительство трех крупных фотоэлектрических ферм как проектов национального значения и создать команду по солнечной энергетике.

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Кроме того, было отменено решение о строительстве новой глубокой угольной шахты в Камбрии, которая должна была стать первым подобным проектом в Великобритании за многие годы. Правительство также не объявило о каких-либо новых концессиях на добычу нефти и газа в Северном море.

Дальнейшие достижения включают создание компании Great British Energy, целью которой является ускорение инвестиций в возобновляемые источники энергии. Новая компания, базирующаяся в Шотландии и с бюджетом в 8,3 миллиарда фунтов стерлингов, будет способствовать повышению энергетической независимости страны. Great British Energy стремится принести пользу британским налогоплательщикам, потребителям энергии и местным сообществам, поставляя чистую и безопасную энергию для внутреннего использования.