Новая технология призвана сделать прозрачные дисплеи доступными по цене для всех пользователей.

Корейские исследователи представили доступный по цене огромный прозрачный экран. Компания надеется сделать прозрачные дисплеи доступными для более широкой публики.

KIMM-TV. Фото: KIMM

Размер экрана составляет 100 дюймов, и его цена должна составлять всего 10% от цены нынешних прозрачных OLED-дисплеев. По оценкам исследователей, они могут стоить более 100 миллионов южнокорейских вон (66 105 евро).

Фото: KIMM

Телевизор имеет более низкую цену из-за дешевого производства. С этой целью исследователи из Научно-исследовательского центра нанолитографии и производства Корейского института машин и материалов (KIMM) разработали технологию «Нанопрозрачный экран» (NFS). Для реализации технологии наночастицы диоксида титана диаметром 100 нанометров распределяются по экрану чрезвычайно тонким слоем.

Фото: KIMM

Изображение проецируется на этот слой с помощью проектора высокого разрешения. Дисплей должен иметь угол обзора 170 градусов. Поскольку экран прозрачный, изображение видно с обеих сторон. Чтобы изображения были четко видны даже при ярком освещении, следует добавить специальные жидкие кристаллы. Это решение позволяет затемнить дисплей за счет увеличения непрозрачности фона, т. е. делая его менее прозрачным.

Фото: KIMM

По мнению KIMM, технология NFS может быть особенно интересна в качестве рекламного пространства, например, в магазинах, или в качестве «умных витрин». Экран также должен выдерживать высокие и низкие температуры и поэтому может использоваться и на улице. Даже если экраны с технологией NFS явно не предназначены для трансляции телевизионных программ, они также могут работать как телевизор.

Теперь исследователи хотят посвятить себя совершенствованию технологии.