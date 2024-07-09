Китайский гигант электромобильности BYD откроет свой завод в Турции. Соглашение было подписано 8 июля в Стамбуле, а неофициальные источники сообщают, что стоимость соглашения составляет один миллиард долларов. Таким образом стороны хотят обойти европейские импортные пошлины на китайские электромобили.
Китайский автопроизводитель выбрал Турцию для дислокации завода не просто так. Расположенная между Европой, Азией и Ближним Востоком, она пользуется выгодными условиями импорта в ЕС в рамках таможенного союза, заключенного в 1995 году. Инвестиции компании из КНР призваны обойти таможенные пошлины ЕС на китайские электромобили.
Напомним, действующая импортная пошлина составляла 10%, но 4 июля она изменилась. Новая плата добавляется к действующей и будет меняться в зависимости от производителя. BYD облагался повышенными пошлинами в размере 17,4%.
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Автомобильный завод будет построен в 40 км к северу от Измира. По данным местных СМИ, китайцы получили территорию, которая ранее предназначалась для завода немецкого автопроизводителя Volkswagen.
Турецкий регион Мраморного моря, где будет построен завод, в 1970-е годы стал одним из ведущих центров мирового автомобилестроения. В то время здесь открыли свои заводы крупнейшие автомобильные компании, такие как Ford, Toyota и Hyundai.
Потенциал турецкого завода оценивается в 100 000 автомобилей в год, из которых примерно 20 000-25 000 пойдут на внутренний рынок, а остальные 75 000 будут экспортированы в Европу.
Более того, благодаря новым турецким правилам инвестиционного стимулирования BYD сможет обойти 40%-ную таможенную пошлину, введенную Анкарой в середине июня на импорт электромобилей из Китая.