Автопроизводитель из Поднебесной хочет обойти европейские таможенные пошлины.

Китайский гигант электромобильности BYD откроет свой завод в Турции. Соглашение было подписано 8 июля в Стамбуле, а неофициальные источники сообщают, что стоимость соглашения составляет один миллиард долларов. Таким образом стороны хотят обойти европейские импортные пошлины на китайские электромобили.

Соглашение между сторонами было подписано 8 июля в Стамбуле в присутствии президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Китайский автопроизводитель выбрал Турцию для дислокации завода не просто так. Расположенная между Европой, Азией и Ближним Востоком, она пользуется выгодными условиями импорта в ЕС в рамках таможенного союза, заключенного в 1995 году. Инвестиции компании из КНР призваны обойти таможенные пошлины ЕС на китайские электромобили.

Напомним, действующая импортная пошлина составляла 10%, но 4 июля она изменилась. Новая плата добавляется к действующей и будет меняться в зависимости от производителя. BYD облагался повышенными пошлинами в размере 17,4%.

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Автомобильный завод будет построен в 40 км к северу от Измира. По данным местных СМИ, китайцы получили территорию, которая ранее предназначалась для завода немецкого автопроизводителя Volkswagen.

Турецкий регион Мраморного моря, где будет построен завод, в 1970-е годы стал одним из ведущих центров мирового автомобилестроения. В то время здесь открыли свои заводы крупнейшие автомобильные компании, такие как Ford, Toyota и Hyundai.

Потенциал турецкого завода оценивается в 100 000 автомобилей в год, из которых примерно 20 000-25 000 пойдут на внутренний рынок, а остальные 75 000 будут экспортированы в Европу.

Более того, благодаря новым турецким правилам инвестиционного стимулирования BYD сможет обойти 40%-ную таможенную пошлину, введенную Анкарой в середине июня на импорт электромобилей из Китая.