Новые решения в смартфонах, скорее всего, будут связаны с функциями ИИ.

Apple может впервые оснастить все новые модели iPhone 16 новейшим процессором A18. Об этом сообщил порталу MacRumors знакомый с внутренней информацией компании эксперт Николас Альварес. Он обнаружил соответствующие данные в исходном коде.

Как и в случае с iPhone 15, для будущего iPhone 16 ожидается четыре модели. Фото: REUTERS

MacRumors подозревает, что пятым устройством может стать следующий iPhone SE, который выйдет позже. Эксперты портала, а также вышеупомянутый Николас Альварес, уверены, что Apple осенью снова представит четыре варианта iPhone 16.

Если Apple продолжит следовать старой стратегии, все новые iPhone 16 должны быть оснащены новым чипом A18. Поскольку Apple хочет внедрить свой искусственный интеллект Apple Intelligence в новые смартфоны, этот шаг вполне понятен. На данный момент для этого достаточно мощности только у iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

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Тем не менее различия все же могут быть, например, чип A18 Pro для более дорогих моделей или версия с частичным дросселированием для более дешевых версий. В более дешевые модели также может быть установлена версия чипа с меньшим количеством ядер графического процессора.

Презентация iPhone 16 ожидается в сентябре. До тех пор, вероятно, все больше и больше утечек будут раскрывать подробности об устройствах. Уже просочилась первая информация о новой камере, потенциально заменяемом аккумуляторе и новом дизайне.

Что касается дизайна, то в начале июля стало известно, что следующие iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max могут содержать небольшое, но важное нововведение. Как сообщил ресурс IceUniverse на платформе X, устройство может иметь самые тонкие рамки экрана, когда-либо существовавшие на смартфоне.

Ранее ходили слухи, что Apple использует новые дисплеи с технологией BRS («Border Reduction Structure»). Сообщалось, что новая конструкция сложна и привела к производственным проблемам.

Больший дисплей обычно означает еще большее устройство, поскольку необходимо учитывать рамку вокруг дисплея. Благодаря более узким рамкам общий размер уменьшается без ущерба для площади экрана. Ожидается, что iPhone 16 Pro будет иметь 6,3-дюймовый дисплей, а iPhone 16 Pro Max — 6,9-дюймовый. В любом случае это улучшение по сравнению с предыдущими моделями.





