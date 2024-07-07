Обанкротившаяся в 2022 году криптоплатформа подает в суд на пользователей, которые успели вывести свои средства в течение 3 месяцев до краха компании.

Платформа криптокредитования Celsius Network, рухнувшая летом 2022 года, подает в суд на пользователей, которые вывели свои средства в течение 90 дней до краха компании. Сообщается, что они якобы получили выгоду за счет клиентов, которые в конечном итоге пострадали.







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Администратор судебных процессов Celcius Мохсин Мегджи сообщил, что владельцы счетов, которые вывели средства в дни, предшествовавшие банкротству Celsius, несправедливо получили выгоду за счет других клиентов, поскольку выполнение их запросов на снятие средств привело к тому, что Celsius не смогла выполнить другие выплаты.

Соответственно, Управление по правовым вопросам Celsius теперь намерено «добиться возврата стоимости криптовалюты, переведенной от этих владельцев счетов в течение льготного периода в соответствии с Кодексом о банкротстве».

Напомним, с июля 2022 года онлайн-платформа для кредитов в криптовалютах объявила о банкротстве. Компания предоставляла займы и привлекала кредиторов высокой процентной доходностью (до 18%).

В июне 2022 года у Celsius Network дела пошли неважно. После краха Terra/LUNA и падения всего крипторынка основанная в 2017 году компания была вынуждена прекратить выплаты своим пользователям.

Подача заявления о банкротстве в органы штата Нью-Йорк показала, что Celsius Network должна по крайней мере 50 компаниям или клиентам более $5 млн. Крупнейшим кредитором является фонд Pharos Fund, которому задолжали $81 млн. Среди других должников — Alameda Research, Covario из Швейцарии и Invictus Capital/Covario. Есть также более миллиона других клиентов.

В общей сложности сумма задолженности Celsius Network составляет более $1 млрд.

Ушедший с поста главы Celsius Алекс Машинский, которого сторонники DeFi всегда критиковали за платформу централизованного кредитования, пытался удержать компанию от процедуры банкротства. Сообщается, что была предпринята попытка продать компанию бирже FTX. Но ее глава Сэм Бэнкман-Фрид предпочел BlockFi — компанию, мало чем отличающуюся от Celsius. FTX и BlockFi вскоре сами обанкротились, а Сэм Бэнкман-Фрид оказался за решеткой.

Celsius в настоящее время находится в процессе реструктуризации и планирует выплатить большую часть потерянных сумм пострадавшим.



Текущий иск направлен против тысяч бывших клиентов, которые вывели свои средства в период с 14 апреля по 13 июля 2022 года. Особенно пострадали пользователи, которые перевели более $100 000 из Celsius непосредственно перед банкротством. Celsius требует вернуть эти деньги – но, очевидно, не по тогдашней стоимости криптоактивов в долларах США, а по текущим курсам. Это огромная проблема, потому что, например, цена биткоина с тех пор выросла примерно вдвое.

Критика со стороны пользователей относится к тому факту, что Celsius лишь неоправданно несет дополнительные судебные издержки в рамках этого иска, от которых в конечном итоге пострадают все клиенты.

До иска Celsius уже достигла соглашения с более чем 1500 пострадавшими пользователями и таким образом вернула им $100 млн. Деньги, которые соберет Celsius в рамках текущего иска, пойдут остальным вкладчикам.

Если банк или, в данном случае, платформа криптокредитования не может выполнить свои платежные обязательства, то это вина не клиентов, которые своевременно сохранили свои деньги, а самого финансового учреждения. Поставщик услуг всегда должен иметь возможность выполнить все запросы на снятие средств на любую сумму.

Специалисты по банкротству чаще всего возвращают средства, полученные организациями непосредственно перед банкротством компании. Цель состоит в том, чтобы предоставить равный юридический режим тем, кто забрал свои деньги за 89 дней до банкротства, и тем, кто так и не успел этого сделать.

Еще неизвестно, удастся ли Celsius вернуть активы пострадавших клиентов. Если им действительно придется возвращать активы по текущим курсам, то это наверняка разорит некоторых клиентов.

Кроме того, важно проследить, не станет ли этот кейс (если дело закончится успешно для Celsius) прецедентом для других поставщиков криптовалютных услуг, в результате которого невиновных клиентов можно будет впоследствии попросить заплатить, чтобы закрыть неплатежеспособность.



