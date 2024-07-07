Благодаря новому рекорду передачи данных более 1600 фильмов в формате 4K можно загрузить менее чем за секунду.

С помощью обычных оптоволоконных кабелей, используемых интернет-провайдерами, был установлен новый мировой рекорд скорости передачи данных. Стандартные оптоволоконные кабели были оснащены несколькими специальными усилителями.

на фото: производство оптоволоконного кабеля

Это означало скорость передачи данных на уровне 402 терабита в секунду (Тбит/с), или 402 000 гигабит в секунду (Гбит/с), или 402 000 000 мегабит в секунду (Мбит/с). Это соответствует объему данных 50,25 ТБ или 50 250 ГБ, который может быть передан в секунду.

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Десять самых больших игр в PlayStation Store имеют размер около 1200 ГБ. Это означает, что все они могут быть загружены за несколько сотых секунды. С помощью технологии передачи за одну секунду можно было бы загрузить более 1600 фильмов в формате 4K с размером файла 30 ГБ каждый.

Фото: Национальный институт информационных и коммуникационных технологий (NICT)

Новый рекорд установили исследователи из Японского национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT). Они побили собственный рекорд октября. В то время можно было достичь скорости 321 Тбит/с.

Исследовательской группе удалось использовать неиспользуемые полосы передачи стандартных оптоволоконных кабелей. В сочетании со специальными технологиями усиления можно достичь полосы пропускания (диапазона частот) 37,6 ТГц на расстоянии до 50 километров.