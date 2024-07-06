Истребитель-невидимка шестого поколения NGAD оказался слишком дорогим для ВВС США.

NGAD — престижный проект ВВС США. Программа Next Generation Air Dominance предназначена для производства первых в мире истребителей 6-го поколения и подготовки вооруженных сил США к предстоящим десятилетиям.

NGAD. Фото: NORTHROP GRUMMAN

Теперь всем участникам проекта должно быть ясно, что график замены устаревших F-22 на NGAD до 2030 года не может быть соблюден. Однако в последнее время учащаются слухи о том, что NGAD вообще находится на грани провала. Теперь ситуацию прокомментировали ВВС.

Концептуальное изображение NGAD. Фото: NORTHROP GRUMMAN

Фрэнк Кендалл, гражданский директор ВВС, рассказал ресурсу Defense News:

«В настоящее время мы рассматриваем концепцию NGAD с точки зрения того, правильная она или нет. Мы также думаем, сможем ли сделать истребитель менее дорогим, исключив некоторые функции».

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Кендалл также говорит, почему нужно экономить. По его словам, NGAD — очень дорогая платформа. NGAD стоит примерно в 3 раза дороже, чем F-35.

Стоимость вооружений всегда сложно оценить, поскольку ее приходится рассчитывать с поправкой на инфляцию, а также в зависимости от года, на который были заложены расходы. По текущим данным, стоимость F-35 сейчас составляет от 80 до 100 миллионов долларов каждый.

Концепт NGAD от Collins Aerospace. Фото: Collins Aerospace

Таким образом, NGAD стоит от 240 до 300 миллионов долларов. Если ВВС США будут придерживаться первоначального плана, придется заменить 183 единиц F-22. Это означает, что общие затраты на NGAD составляют 45 миллиардов долларов.

По мнению Кендалла, ВВС придется отказаться от этой идеи. На вопрос, сколько ВВС планируют заплатить за NGAD, Кендалл отвечает:

«ВВС еще не готовы поставить такую цель. Я бы предпочел, чтобы цена была ниже, чем у F-35. Или что цена будет как минимум близка к F-35».

NGAD — пилотируемый одноместный истребитель-невидимка шестого поколения. Подробности о программе пока держатся в секрете. На контракт на создания самолета неофициально претендуют оборонные компании Boeing Defense и Lockheed Martin. Официально известно, что Northrop Grumman добровольно отозвала свою заявку в 2023 году.

Подробности о NGAD пока неясны. Известно, что самолет должен иметь адаптивный двигатель, автоматически оптимизирующий расход топлива и поведение в полете. Кроме того, NGAD должен иметь возможность тесно сотрудничать с ведомыми дронами, управляемыми искусственным интеллектом.

Если ВВС будут придерживаться графика, NGAD станет первым в мире истребителем шестого поколения, стоящим на вооружении.

Чтобы снизить затраты, некоторые функции можно удалить или установить более низкие значения запланированных характеристик производительности. Речь может идти о двигателе, который на самом деле является основной частью проекта NGAD. Он задуман как адаптируемый двигатель, который автоматически переключается на необходимую в данный момент конфигурацию в зависимости от стиля полета, скорости и погоды. Это решение предназначено для экономии топлива и в то же время для обеспечения большей мощности, когда это необходимо, чем нынешние реактивные двигатели.

По словам Кендалла, ВВС рассматривают возможность исключения этого двигателя из проекта NGAD по соображениям стоимости. Двигатель разрабатывается под названием NGAP (Next Generation Adaptive Propulsion). GE Aerospace и Pratt & Whitney подали заявки на контракт.

В апреле 2024 года ВВС запросили 1,3 миллиарда долларов в свой бюджет для NGAP в течение следующих трех лет. Это финансирование пойдет только разработку – затраты на производство двигателей, поступивших в серийное производство новых истребителей, не включены.

Затраты на разработку NGAD также высоки: ВВС планируют потратить 2,7 миллиарда долларов в 2025 году. Затраты будут увеличиваться ежегодно. В 2029 году они должны составить $8,8 млрд.