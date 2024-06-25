Первый польский атомный энергоблок должен быть построен в Хочево из-за неограниченного доступа к воде Балтийского моря и геологическим условиям в регионе.

Расположение первой польской атомной электростанции в деревне Хочево на севере Польши вызвало несколько дискуссий относительно реализации инвестиций в этом районе. Месторасположение АЭС "Любятово-Копалино" уже подтверждено властями. Стало известно, почему для строительства первой АЭС страны было выбрано именно это место.

Иллюстративная визуализация первой атомной электростанции в Польше. Изображение: Польские АЭС

Для первой польской АЭС было решено выбрать место в приморском поселке из-за практически неограниченного доступа к воде Балтийского моря. Идея состоит в том, чтобы использовать эти ресурсы как часть открытой системы охлаждения. Оснащение агрегата такой установкой означает, что нет необходимости строить высокие (даже 200-метровые) градирни — эти объекты, видимые со значительного расстояния, нарушили бы ландшафт в районе.

Градирни

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Вместо этого было решено использовать открытую систему, которая, проще говоря, предполагает прохождение охлаждающей воды через внутренние помещения электростанции (конечно, без контакта с радиоактивными материалами) и ее возврат в Балтийское море. Важно отметить, что такая система охлаждения не будет нагревать море. Благодаря использованию, среди прочего, так называемых разрядных диффузоров и, благодаря соответствующей глубине сброса, разница температур на поверхности в радиусе километра от места сброса не будет превышать двух градусов Цельсия.

Выбору места для первой атомной электростанции предшествовали четыре года комплексных исследований, в том числе геологических (например, сейсмических, геофизических, лабораторных) исследований, которые охватили почти 300 квадратных километров морской акватории и почти 100 квадратных километров суши. Собранная на этой основе документация занимает более 19 000 страниц.

В ходе этой работы установлено, что площадка для АЭС "Любятово-Копалино" соответствует экологическим требованиям для строительства здесь атомного энергоблока. Стоит отметить, что вопрос геологии был лишь одним из 32 ключевых аспектов (так называемых критериев исключения), проанализированных при выборе площадки для строительства электростанции.

Земля в районе АЭС, на которой можно построить атомную электростанцию (около 200 га), принадлежит государству. Нет необходимости совершать дорогостоящие покупки земли, экспроприацию или снос зданий. Для сравнения: для строительства ветряных турбинах, которые будут давать такую же выработку энергии, как и атомная электростанция в Хочеве, для этих целей потребуется освоение примерно 120 000 гектаров.