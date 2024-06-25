Windows 95 также должна работать на ретро-компьютере Pocket 386.

Вместо высокотехнологичного устройства стоимостью тысячи долларов китайская платформа AliExpress в настоящее время предлагает мини-ноутбук, который еле-еле работает под управлением Windows 95.







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Ноутбук Pocket 386, похоже, возрождает эпоху Windows 3.11. Его название относится к процессорам X86, выпущенным в период с 1980-х по 2000-е годы. Он оснащен всего 8 МБ оперативной памяти и процессором Ali M6117 с частотой 40 МГц.

Таким образом, у устройства чуть выше минимальных требований для Windows 95 (4 МБ ОЗУ, 20 МГц).

Операционная система поставляется производителем. Также имеются 3 сменных адаптера VGA. Дисплей имеет разрешение 800 x 480 пикселей, а емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Можно предположить, что ноутбук предназначен в первую очередь для запуска старых игр типа «Doom» или «Command & Conquer Red: Alert». В настоящее время можно приобрести несколько ретро-игровых устройств, которые становятся популярными в социальных сетях (например, эмулятор Gameboy Miyoo Mini Plus).

Pocket 386 продается производителями Book 8088. Визуально очень похожий мини-ноутбук представляет собой небольшую копию IBM PC 1981 года выпуска с Windows 3.0 и также ориентирован на игры. Pocket 386 стоит примерно $420. Он доступен в черной и прозрачной версиях.