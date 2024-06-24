Два разведывательных корабля РФ находятся у берегов Германии. Их миссия, скорее всего, связана со слежкой за новой израильской подводной лодкой INS Drakon.

В последние несколько дней у немецкого побережья Балтийского моря внезапно появились российские разведывательные корабли. Сообщается, что разведывательный корабль «Василий Татищев» расположился между островом Фемарн и Кильским маяком (маяк находится у входа в Кильский канал).

Российский корабль-разведчик следит за новой израильской подводной лодкой (на фото: «Василий Татищев»). Изображение: Министерство обороны России В то же время аналитикам стало известно о необычных перемещениях другого российского разведывательного корабля. «Сибиряков» неожиданно был замечен к западу от Дании, а также недалеко от Киля. Официального объяснения того, что два корабля делают так близко к побережью Германии, нет. Но есть две версии.

С одной стороны, ВМФ России, скорее всего, следила за подразделениями на учениях НАТО. «Балтийские операции» (BALTOPS) — многонациональные учения, которые проводятся ежегодно с 1971 года в Балтийском море. В этом году они проходили с 7 по 20 июня.

Российский корабль «Сибиряков». Фото: ВМС США Но еще более интересным для России может оказаться запуск новейшей подводной лодки ВМС Израиля. INS Drakon была построена компанией ThyssenKrupp Marine Systems в Киле и в настоящее время может совершать свои первые испытательные походы.

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О передвижениях подлодки по морю официально не сообщалось. Сохранение секретности тест-драйвов — обычная практика для новых подводных лодок, поскольку ВМФ не хочет озвучивать детали и характеристики новой военной техники.

Однако дозаправки INS Drakon наблюдались в конце мая и начале июня, что указывает на то, что скоро состоятся тест-драйвы. На основании этих наблюдений Россия, возможно, уже разместила свои разведывательные корабли вблизи дока в качестве меры предосторожности.

Как пишет военно-морской эксперт Х. И. Саттон, такие испытательные походы субмарин представляют особый интерес для военно-морского флота противника. Разведывательные корабли могут записать звуки, которые издает секретная подводная лодка.

Корабли-разведчики пытаются создать целую базу данных, содержащую звуки новой подводной лодки. Эти шумы и звуки затем используют для создания сигнатуры, которую можно применять для отслеживания секретной субмарины.

Отследить подводную лодку во время испытательных походов гораздо проще, чем при ее регулярном использовании. Спутниковые фотографии позволят узнать, когда судно готовится покинуть док. Кроме того, зона пробных маршрутов обычно ограничивается определенной территорией в водах, окружающих док.

INS Drakon — крупнейшая подводная лодка израильского класса Dolphin. Прежде всего, судно характеризуется значительно большей башней. Поэтому предполагается, что в ней имеются вертикальные пусковые установки для крылатых ракет.

Это будет первая израильская подводная лодка, оснащенная вертикальными пусковыми установками. Пока подводные лодки проекта Dolphin оснащены только крылатыми ракетами, которые запускаются из торпедных аппаратов.

Система вооружения INS Drakon тщательно держится в секрете, что делает подводную лодку еще более желанной целью для разведки. Ожидается, что INS Drakon также сможет запускать ракеты, способные нести ядерные боеголовки.