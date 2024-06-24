Тест времени автономной работы показывает, как новый ноутбук с Windows на базе ARM работает по сравнению с MacBook Pro.

Когда несколько дней назад Microsoft представила новые ноутбуки с Windows, в центре внимания презентации было значительно увеличенное время автономной работы устройств. Оно увеличивается благодаря переходу на архитектуру ARM и чип Qualcomm Snapdragon X Elite.

Тест батареи: ноутбук Windows на чипе Snapdragon против Apple MacBook. Фото: HP

Четыре года назад Apple перешла на ARM со своими процессорами M. Это привело к увеличению срока службы батареи. Ключевой вопрос сейчас заключается в том, могут ли новые ноутбуки с Windows сравниться с MacBook.

Чтобы выяснить, как долго работают на одном полном заряде батареи соответствующих устройств, журнал Laptop Mag сравнил MacBook Air 13 M3 и MacBook Pro 14 M3 с новым HP EliteBook Ultra. Тест в основном имитировал просмотр веб-страниц.

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Ноутбук HP работает на базе ARM с процессором Snapdragon X Elite. Производитель обещает время автономной работы до 26 часов. Этого не удалось достичь в тесте батареи журнала Laptop Mag, и показатели MacBook Pro оказались лучшими.

В двух тестовых запусках HP EliteBook Ultra проработал 16:22 часов один раз и 15:39 часов второй раз, что дает среднее время автономной работы 16:01 часов. MacBook Air показал время 15:13 в том же тесте.

А вот MacBook Pro 14 M3 показал себя значительно лучше: время автономной работы составило 17:16 часов. Рекордсменом в тесте журнала Laptop Mag стал MacBook Pro 16 M2 Max со временем автономной работы 18:56 часов.

Результаты тестов в контексте автономной работы: