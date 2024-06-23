Хакеры атаковали пользователей iPhone и iPad. Wu Blockchain сообщает о массовой краже криптоактивов, что насторожило многих инвесторов.

По данным китайского издания о криптовалютах Wu Blockchain, некоторые пользователи iOS — будь то iPhone или iPad — получили мошеннические уведомления, которые вынудили их раскрыть свои конфиденциальные данные. Уведомления исходили от популярного приложения для отслеживания криптопортфеля CoinStats.







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Хакеры использовали эти данные для получения доступа к криптовалютным кошелькам пользователей. Всего было скомпрометировано 1590 кошельков, что затронуло 1,3% всех кошельков использующих трекер криптопортфеля CoinStats. Пострадавшим пользователям настоятельно рекомендуется немедленно перевести средства, используя свой закрытый ключ.

Особенно сильно пострадал кошелек Blurr.eth. Хакеры украли 3657 MKR (на сумму $8,7 млн) и обменяли их на 2482 ETH. Эта масштабная распродажа привела к быстрому 7-процентному падению цены MKR, с $2462 до $2280. Пострадали инвесторы, использовавшие iPhone. Это явный сигнал об уязвимости даже, казалось бы, безопасных приложений.

CoinStats оперативно отреагировала на инцидент, связанный с безопасностью. Команда проекта временно закрыла приложение, чтобы предотвратить дальнейший ущерб. В официальном заявлении CoinStats заверила, что активно работает над восстановлением безопасности и скорейшей повторной активацией приложения. Несмотря на столь быструю реакцию, доверие многих пользователей iPhone к приложению пошатнулось.

Хакерские атаки не редкость в криптоиндустрии, но этот инцидент еще раз показывает, как важно сохранять бдительность. Криптобиржи и криптопроекты находятся под постоянными атаками, и инвесторы часто несут ответственность за последствия. Инцидент с CoinStats подчеркивает риски, связанные с хранением криптоактивов на мобильных устройствах, таких как iPhone или iPad.

У многих инвесторов теперь возникает вопрос: как лучше защитить себя? Эксперты рекомендуют быть в курсе новейших технологий безопасности, регулярно устанавливать обновления и немедленно сообщать о подозрительной активности. Кроме того, никогда не следует хранить закрытые ключи или другую конфиденциальную информацию в незащищенных средах.

Этот инцидент — еще одна глава в долгой истории краж криптовалют и тревожный сигнал для всех, кто инвестирует в цифровые валюты.



