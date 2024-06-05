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kosmos_news
Boeing Starliner впервые отправился к МКС с астронавтами
5 июня впервые два астронавта отправились на МКС на корабле Boeing Starliner.

У авиационного подразделения Boeing в последнее время было много проблем. Космическое подразделение американской компании также испытывает трудности. Они проявляются в разработке космического корабля Boeing Starliner, который должен был впервые доставить астронавтов на МКС 7 лет назад. Но, похоже, проблемы остались в прошлом.
Boeing Starliner впервые поднялся в воздух с астронавтами. Фото: ULA
Вечером 5 июня состоялся первый пилотируемый полет Starliner. Капсула, установленная на вершине ракеты Atlas V от United Launch Alliance (ULA), предназначена для перевозки в космос двух астронавтов НАСА. План предусматривает, что Барри Уилмор и Суни Уильямс состыкуются с Международной космической станцией и пробудут там около недели, прежде чем вернуться на Землю.
Экипаж корабля незадолго до старта. Скриншот с трансляции НАСА

Итак, космический корабль Starliner стартовал вечером в среду, 5 июня, примерно в 18-00 по московскому времени. Первый пилотируемый запуск капсулы Boeing транслировался в прямом эфире на YouTube-канале НАСА. Исторический запуск смотрели одновременно 145 тысяч зрителей.

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Перед стартом все системы были настроены оптимально, и погода тоже выдалась благоприятной. Ранее космический корабль преследовали неудачи. Во время первого беспилотного испытания в 2019 году Starliner даже не достиг МКС. После отделения от ракеты Atlas V произошла ошибка и многоразовая космическая капсула оказалась на неправильной орбите. Стыковочный маневр с МКС даже не состоялся. По крайней мере, капсула смогла благополучно приземлиться на поверхности Земли.

Второй беспилотный испытательный полет прошел более менее успешно в 2022 году. Но затем снова возникли многочисленные проблемы, что еще больше задержало запланированный пилотируемый испытательный полет. 

Почти год назад — в июле 2023 года — пилотируемый полет Starliner к МКС снова пришлось отложить. Капсула должна была впервые отправиться на МКС с людьми на борту 21 июля. На совместной пресс-конференции НАСА и Boeing были названы причины, по которым старт первого пилотируемого полета на МКС снова был отложен.

По данным НАСА, парашютная система капсулы Starliner прошла дополнительные испытания. Капсулу сбрасывали с разной высоты при различных операциях и тщательно тестировали. По данным НАСА, проблем с парашютной системой не было. Просто нужно больше времени, чтобы иметь возможность оценить все результаты испытаний. 

В 2024 году полеты были запланированы на май, но тоже несколько раз переносились.

Starliner теперь призван стать альтернативой капсуле SpaceX Crew Dragon и, таким образом, значительно увеличить возможности астронавтов, но сначала космический корабль Boeing должен доказать свою эффективность.

Когда в 2014 году НАСА поручило Boeing и SpaceX разработать пилотируемые космические капсулы, у Boeing было явное преимущество. На тот момент проверенная компания получила контракт, который был почти в два раза дороже, чем предлагала молодая космическая компания Илона Маска.

SpaceX уже давно обогнала своего конкурента Boeing. В 2020 году её Crew Dragon впервые успешно провел пилотируемый полет к МКС. С тех пор доставка астронавтов стала настолько успешной, что в настоящее время на космической станции находится 8-й штатный экипаж с капсулой SpaceX.

#космос #мкс #boeing starliner
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