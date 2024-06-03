Новый огромный источник лития, способный удовлетворить до 40% потребностей США в этом элементе обнаружили ученые во время бурения в Пенсильвании.
По данным журнала «Scientific Reports», залежи лития были найдены в сточных водах при бурении газовых скважин в Марселлусе, штат Пенсильвания. Такая вода является побочным продуктом процесса гидроразрыва (разрыва пласта), который включает закачку жидкости под высоким давлением в горные породы для извлечения природного газа из сланцев.
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На данный момент 90% мировых поставок лития (стоимостью $8 млрд) поступают из Австралии, Чили и Китая. Этот редкий элемент необходим для производства современных аккумуляторов, используемых в смартфонах и ноутбуках, электромобилях, умных часах, электронных сигаретах и т. д., и спрос на него постоянно растет. Из-за трудной доступности и ограниченности ресурсов его цены также растут – примерно на 500% каждый год.
Теперь оказывается, что почти половина лития, используемого в американской промышленности, могла бы поступать из сточных вод Пенсильвании.
Недавно Геологическая служба США признала недостаток лития для промышленности, и правительство США активизировало поиск его месторождений. Обнаружение нового источника значительно приблизит США к достижению цели.
Ситуация осложняется тем, что добыча лития является весьма противоречивым процессом, поскольку при нем выбрасывается большое количество CO2 в атмосферу и значительное количество токсичных химикатов в почву.
Последнее открытие предлагает совершенно другой способ получения этого элемента, без необходимости строительства дополнительных шахт. К сожалению, по мнению экспертов, гидроразрыв пласта также связан с большой нагрузкой на природную среду. Поэтому, прежде чем добывать литий в промышленных масштабах, необходимо лучше понять влияние этих операций на природу.