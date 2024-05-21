В Венесуэле хотят защитить сети от перегрузки. С 18 мая добывать цифровые монеты запрещено.

Правительство Венесуэлы объявило о запрете майнинга биткоинов. Решение является результатом масштабной антикоррупционной кампании и направлено на снижение энергопотребления, чтобы защитить жителей от частых отключений электроэнергии.



Венесуэла приняла самые кардинальные меры против криптовалютной индустрии. Минэнерго объявило об отключении всех типов майнинг-ферм от национальной энергосистемы, что на практике приведет к повышению энергетической стабильности в стране.

Этот шаг правительства также является частью более масштабных усилий по борьбе с коррупцией в стране. По данным Cointelegraph, всего было конфисковано 11 000 устройств для добычи цифровых валют. Более того, в результате продолжающегося расследования оперативные службы недавно арестовали нескольких видных чиновников, в том числе Хоселита Рамиреса, бывшего главу надзора за криптовалютами страны.

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Общеизвестно, что майнинг криптовалют связан с высоким спросом на электроэнергию. Годы санкций США и плохо управляемая устаревшая энергетическая система сделали отключения электроэнергии в Венесуэле нормой. Государство десятилетиями борется с этой проблемой, которая мешает нормальному функционированию экономики страны. Страдают и местные жители от веерных отключений электричества.

Венесуэла — не первая страна, пошедшая на такую меру. В 2021 году Китай решил сделать аналогичный шаг: там с тех пор полностью запрещена торговля и майнинг криптовалют. В свою очередь, в Казахстане к компаниям, специализирующимся на этом процессе, повышены требования к отчетности по энергопотреблению.