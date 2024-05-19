Запущено новое хранилище для поддержки энергосистемы на юге Китая. Аккумулятор на станции можно зарядить до 90% всего за 12 минут.

На этой неделе недалеко от Наньнина на юге Китая был запущен новый аккумуляторный склад для поддержки энергосистемы. В комплексе установлены натриевые батареи общей мощностью 10 мегаватт-часов.

Однако мощность все еще расширяется и в конечном итоге должна составить 100 МВтч. Специальная технология обеспечивает особенно быстрые процессы зарядки. Установленные в настоящее время аккумуляторы можно зарядить до 90% всего за 12 минут.

Станция хранения натриевых аккумуляторов Фулинь в Наньнине служит огромным временным хранилищем для энергосистемы. Изображение: Guangxi Power Grid Company

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Как сообщает Electrek, после полного расширения гигантская станция будет ежегодно поставлять в сеть около 73 000 МВтч, чего достаточно для снабжения 35 000 домохозяйств. Огромный комплекс также призван заменить электростанции, работающие на ископаемом топливе, и таким образом сократить выбросы CO 2 на 50 000 тонн в год. Станция эксплуатируется компанией China Southern Power Grid.

В отличие от литий-ионных аккумуляторов, натриевые аккумуляторы имеют ключевое преимущество: необходимое для их создания сырье имеется в изобилии на земле и легкодоступно. Это решение может снизить стоимость кВтч мощности на 20–30 процентов, сообщает CNEV Post.

Натриевые батареи также имеют широкий диапазон рабочих температур, сообщает Global Times. Их можно эксплуатировать при температуре от минус 40 °C до плюс 80 °C. По мнению операторов, это сделает их особенно подходящими для более холодных регионов.