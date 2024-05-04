Теперь все пользователи могут входить в учетные записи Microsoft, используя ключи доступа (биометрию или PIN-код).

2 мая Microsoft объявила, что будет поддерживать специальные решения для доступа для всех учетных записей Microsoft. Независимо от того, хочет ли пользователь войти в систему на Windows, Android или iOS, пароли больше не нужны. Вместо этого необходимо подтвердить процесс входа в систему с помощью биометрии (сканирование лица или отпечатка пальца) или PIN-кода.



Изображение из открытых источников

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Microsoft хочет использовать это решение, чтобы улучшить кибербезопасность, объясняет компания в блоге. Каждую секунду происходят тысячи попыток взлома паролей.



«Взломы паролей так распространены, потому что по-прежнему дают результаты», — говорит Васу Джаккал, вице-президент по корпоративной безопасности Microsoft.

Независимо от того, насколько длинным или сложным является пароль или как часто его менять, он все равно подвержен риску взлома. Ключи доступа избавляют от необходимости вводить пароль. Вместо этого на устройстве создаются 2 криптографических ключа. Закрытый ключ остается на устройстве. Сервис, в который нужно войти, получает открытый ключ. Они сравниваются при регистрации. Двухфакторная аутентификация обязательна.

Как сообщает Engadget, Microsoft интегрирует это решение через 2 года после Apple и Google. Онлайн-сервисы, поддерживающие ключи доступа, становятся все более распространенными. К ним относятся Amazon, eBay, PayPal и WhatsApp. По данным Google, ее ключи доступа использовались более миллиарда раз. По данным The Verge, более 400 миллионов учетных записей Google уже используют ключи доступа.