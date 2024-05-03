В 2023 году по темпам роста производство аккумуляторов обогнало почти все другие экологически чистые энергетические технологии.

Для достижения целей в области климата ЕС необходимы возобновляемые источники энергии. В целом глобальная емкость хранения должна быть увеличена в шесть раз, при этом аккумуляторные системы будут играть ведущую роль. Их стоимость упала более чем на 90% за последние 15 лет, как показывает новый специальный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Изображение из открытых источников Такого резкого снижения стоимости технологий возобновляемой энергетики еще никогда не было. Похоже, что это станет еще одним шагом к достижению целей в области климата ЕС, стимулируя использование возобновляемых источников энергии и сокращая чистые выбросы парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году.

Дело в том, что литий-ионные аккумуляторы используются не только в смартфонах, ноутбуках и других устройствах бытовой электроники, но и в энергетике. Согласно отчету МЭА, на энергетику сейчас приходится более 90% общего спроса на аккумуляторы. В 2023 году использование аккумуляторов в энергетике выросло более чем на 130%. Это отражается на мировых продажах электромобилей: если в 2020 году было продано всего 3 миллиона электромобилей, то в 2023 году — уже 14 миллионов.

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Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол подчеркивает, насколько важны батареи уже сейчас или будут востребованы, особенно для электроэнергетического и транспортного секторов. Это два основных направления, которые можно использовать для целенаправленного сокращения вредных выбросов.

«Большая семерка» (G7) также поддерживает план по утроению мировых мощностей по производству возобновляемой энергии к 2030 году. На этой неделе G7 согласовала еще одну глобальную цель в области хранения энергии: поэтапный отказ от использования угольных электростанций к 2035 году. Это означает, что не должно быть переходного этапа, на котором электростанции будут использоваться частично. Только тем странам, которые в значительной степени полагаются на уголь, таким как Япония и Германия, должна быть предоставлена отсрочка. Им следует установить график прекращения производства электроэнергии на угле.