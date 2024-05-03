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Для достижения целей в области климата ЕС необходимы возобновляемые источники энергии. В целом глобальная емкость хранения должна быть увеличена в шесть раз, при этом аккумуляторные системы будут играть ведущую роль. Их стоимость упала более чем на 90% за последние 15 лет, как показывает новый специальный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).
Такого резкого снижения стоимости технологий возобновляемой энергетики еще никогда не было. Похоже, что это станет еще одним шагом к достижению целей в области климата ЕС, стимулируя использование возобновляемых источников энергии и сокращая чистые выбросы парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году.
Дело в том, что литий-ионные аккумуляторы используются не только в смартфонах, ноутбуках и других устройствах бытовой электроники, но и в энергетике. Согласно отчету МЭА, на энергетику сейчас приходится более 90% общего спроса на аккумуляторы. В 2023 году использование аккумуляторов в энергетике выросло более чем на 130%. Это отражается на мировых продажах электромобилей: если в 2020 году было продано всего 3 миллиона электромобилей, то в 2023 году — уже 14 миллионов.
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Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол подчеркивает, насколько важны батареи уже сейчас или будут востребованы, особенно для электроэнергетического и транспортного секторов. Это два основных направления, которые можно использовать для целенаправленного сокращения вредных выбросов.
«Большая семерка» (G7) также поддерживает план по утроению мировых мощностей по производству возобновляемой энергии к 2030 году. На этой неделе G7 согласовала еще одну глобальную цель в области хранения энергии: поэтапный отказ от использования угольных электростанций к 2035 году. Это означает, что не должно быть переходного этапа, на котором электростанции будут использоваться частично. Только тем странам, которые в значительной степени полагаются на уголь, таким как Япония и Германия, должна быть предоставлена отсрочка. Им следует установить график прекращения производства электроэнергии на угле.