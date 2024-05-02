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Ученые TUM использовали SwarmGPT для генерации синхронной хореографии дронов
Ученые Мюнхенского технического университета разработали SwarmGPT. Система основана на большой языковой модели ChatGPT (LLM) и позволяет нескольким дронам исполнять хореографию в соответствии с музыкой.

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Около 15 лет назад на то, чтобы вручную запрограммировать танцующий рой дронов (то есть объединенные в группы летательные аппараты), могло уйти несколько месяцев. Группе ученых из Мюнхенского технического университета (TUM) удалось реализовать это всего за несколько минут с помощью разработанного чат-бота SwarmGPT.
Изображение из открытых источников Хореографию дронов (конкретные элементы танца) можно легко создать. Сначала выбирается музыка, под которую дроны должны танцевать в воздухе. Специально разработанный веб-интерфейс затем создает подходящую хореографию для двенадцати дронов. Музыкальное произведение необходимо отправить в большую языковую модель ИИ; только так можно оценить информацию. Проект возглавила Анджела Шёллиг, профессор робототехники в TUM.

Основная задача LLM ChatGPT — генерация текстов. Но он также может решать и другие задачи, например, создавать танцы дронов. Поскольку ChatGPT не имеет конкретных знаний о дронах, их физических свойствах и ограничениях, в хореографии могут быть ошибки. Они проверяются и корректируются исследовательской группой на виртуально смоделированном мини-аэродроме. 

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На следующем этапе окончательные характеристики передаются на 42-граммовые мини-дроны Crazyflie с открытым исходным кодом. Внедренный фильтр безопасности гарантирует отсутствие столкновений дронов в воздухе. 30 апреля на YouTube-канале TUMuenchen было опубликовано видео, демонстрирующее технологию:


Алгоритм SwarmGPT анализирует траектории полета дронов, которые могут обмениваться информацией о своих индивидуальных траекториях друг с другом. Затем он проводит «эффективную оптимизацию распределения», за которой может последовать перепланирование маршрута полета. 

Ученые TUM использовали SwarmGPT для создания более 30 хореографий с участием от шести до двенадцати дронов за три месяца. Системе требуется около пяти минут вычислительного времени для 30-секундной хореографии. В документе под названием «AMSwarm: альтернативный подход к минимизации для безопасного планирования движения квадрокоптеров» представлены результаты соответствующих исследований, и они доступны для общественности. 

Далее ученые хотят управлять роботами с помощью голосового управления с использованием SwarmGPT. В настоящее время сообщается, что они способны захватывать предметы, прокладывать кабели или открывать двери с вероятностью успеха от 63,5 до 80 процентов. Профессор робототехники Анджела Шёллиг и ее команда в настоящее время работают над повышением уровня эффективности роботов.

#технологии #искусственный интеллект #чат-бот #роны
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