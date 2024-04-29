Ethereum в 2024 году может стать лидером по темпам роста на фоне нового бычьего рынка. В спину ему дышит новый токен Dogeverse.

За последние 24 часа (по данным на 29 апреля) Ethereum упал в цене на 3,5%. При этом, за последние семь дней Ethereum почти сохранил свою стоимость, в то время как биткоин скорректировался более чем на 5%. Разворот тренда может оказаться в пользу альткоинов, находящихся в исторически сильной фазе.

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Согласно текущим данным Glassnode, Ethereum фиксирует постоянное снижение количества монет, доступных на биржах. Это снижение происходит быстрее, чем у биткоина. Предложение на биржах падает и указывает на дефицит монет. Это говорит о том, что инвесторы все чаще добавляют Ethereum в свои долгосрочные портфели.

Другие показатели, такие как высокий процент при стейкинге, подтверждают этот тезис. Таким образом, уменьшение количества ETH на торговых платформах может привести к увеличению дефицита ETH, что потенциально приведет к росту цены. На этом фоне возрастает вероятность того, что Ethereum сможет сыграть ведущую роль в следующем ралли рынка, утверждают аналитики Glassnode.

Другие аналитики также настроены оптимистично в отношении Ethereum. Уверенность инвесторов в надежности и будущих перспективах проектов на основе Ethereum, вероятно, вернется. Экосистема Ethereum не повреждена и жива. Несмотря на возросший рост экосистемы Ethereum, особенно за счет решений второго уровня, это еще не отразилось на цене ETH. Это может указывать на то, что Ethereum в настоящее время недооценен.

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Ведущий аналитик Михаэль ван де Поппе продолжает подчеркивать, что и биткоин, и Ethereum имеют значительный долгосрочный потенциал, но в краткосрочной перспективе можно ожидать повышения волатильности в преддверии предстоящего решения Федеральной резервной системы по процентной ставке. Заседание ФРС на этой неделе вряд ли приведет к какому-либо снижению процентных ставок. Тем не менее заявления руководителей центральных банков относительно растущей инфляции могут продолжать оказывать давление на рынки.

Биткоин и Ethereum в настоящее время движутся в боковом направлении. Решение по процентной ставке, которое будет принято в среду, 1 мая, может привести к временной коррекции рынка. Трейдеры, которые уверены в долгосрочных перспективах Ethereum, могут инвестировать в ETH, чтобы получить выгоду от дальнейшего роста актива.

Мем-криптовалюта Dogeverse может стать интересным выбором в мае 2024 года, особенно если ралли Ethereum оживит рынок. Поскольку Ethereum часто служит стимулом для других криптовалют, рост ETH может положительно повлиять на рыночную среду и повысить склонность инвесторов к риску. Это направит капитал в более нестабильные области, такие как мем-монеты, где возможна доходность выше среднего. Новый сезон альткоинов обычно начинается с усиления Ethereum.

Dogeverse, успешно привлекший на предварительной продаже капитал в размере более $12 млн, явно выделился среди других проектов. Потому что очень немногие мем-монеты могут собрать такие суммы в предпродажах. Платформа поддерживает одновременно несколько ведущих блокчейнов, что делает ее привлекательной для широкой базы пользователей. Это даст Dogeverse возможность извлечь выгоду из возросшей рыночной активности. Согласно сайту проекта, функция мультичейна также является уникальным преимуществом Dogeverse.

Высокая доходность стейкинга, составляющая почти 100%, и прозрачная дорожная карта придают Dogeverse дополнительную привлекательность. Учитывая предстоящее повышение цен в ближайшие 48 часов, ранние последователи могут уже сейчас получить балансовую прибыль.