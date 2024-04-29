Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Эксперты: Ethereum будет победителем текущего бычьего рынка криптовалют
Ethereum в 2024 году может стать лидером по темпам роста на фоне нового бычьего рынка. В спину ему дышит новый токен Dogeverse.

реклама

За последние 24 часа (по данным на 29 апреля) Ethereum упал в цене на 3,5%. При этом, за последние семь дней Ethereum почти сохранил свою стоимость, в то время как биткоин скорректировался более чем на 5%. Разворот тренда может оказаться в пользу альткоинов, находящихся в исторически сильной фазе.
Изображение из открытых источников
Согласно текущим данным Glassnode, Ethereum фиксирует постоянное снижение количества монет, доступных на биржах. Это снижение происходит быстрее, чем у биткоина. Предложение на биржах падает и указывает на дефицит монет. Это говорит о том, что инвесторы все чаще добавляют Ethereum в свои долгосрочные портфели.
Другие показатели, такие как высокий процент при стейкинге, подтверждают этот тезис. Таким образом, уменьшение количества ETH на торговых платформах может привести к увеличению дефицита ETH, что потенциально приведет к росту цены. На этом фоне возрастает вероятность того, что Ethereum сможет сыграть ведущую роль в следующем ралли рынка, утверждают аналитики Glassnode.

Другие аналитики также настроены оптимистично в отношении Ethereum. Уверенность инвесторов в надежности и будущих перспективах проектов на основе Ethereum, вероятно, вернется. Экосистема Ethereum не повреждена и жива. Несмотря на возросший рост экосистемы Ethereum, особенно за счет решений второго уровня, это еще не отразилось на цене ETH. Это может указывать на то, что Ethereum в настоящее время недооценен.

реклама

Ведущий аналитик Михаэль ван де Поппе продолжает подчеркивать, что и биткоин, и Ethereum имеют значительный долгосрочный потенциал, но в краткосрочной перспективе можно ожидать повышения волатильности в преддверии предстоящего решения Федеральной резервной системы по процентной ставке. Заседание ФРС на этой неделе вряд ли приведет к какому-либо снижению процентных ставок. Тем не менее заявления руководителей центральных банков относительно растущей инфляции могут продолжать оказывать давление на рынки.

Биткоин и Ethereum в настоящее время движутся в боковом направлении. Решение по процентной ставке, которое будет принято в среду, 1 мая, может привести к временной коррекции рынка. Трейдеры, которые уверены в долгосрочных перспективах Ethereum, могут инвестировать в ETH, чтобы получить выгоду от дальнейшего роста актива.

Мем-криптовалюта Dogeverse может стать интересным выбором в мае 2024 года, особенно если ралли Ethereum оживит рынок. Поскольку Ethereum часто служит стимулом для других криптовалют, рост ETH может положительно повлиять на рыночную среду и повысить склонность инвесторов к риску. Это направит капитал в более нестабильные области, такие как мем-монеты, где возможна доходность выше среднего. Новый сезон альткоинов обычно начинается с усиления Ethereum.

Dogeverse, успешно привлекший на предварительной продаже капитал в размере более $12 млн, явно выделился среди других проектов. Потому что очень немногие мем-монеты могут собрать такие суммы в предпродажах. Платформа поддерживает одновременно несколько ведущих блокчейнов, что делает ее привлекательной для широкой базы пользователей. Это даст Dogeverse возможность извлечь выгоду из возросшей рыночной активности. Согласно сайту проекта, функция мультичейна также является уникальным преимуществом Dogeverse.

Высокая доходность стейкинга, составляющая почти 100%, и прозрачная дорожная карта придают Dogeverse дополнительную привлекательность. Учитывая предстоящее повышение цен в ближайшие 48 часов, ранние последователи могут уже сейчас получить балансовую прибыль.

#криптовалюты #биткоин #ethereum #прогноз
+
Написать комментарий (0)
Reuters: Венесуэла все чаще полагается на стейблкоин USDT для экспорта нефти из-за возможных санкций
ЕС хочет запретить рекламу биткоина в социальных сетях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил человекоподобного робота «Тяньгун», способного бегать со скоростью 6 км/ч
4
Китайская электромобильная промышленность стоит на грани перепроизводства
5
Простоявший 13 лет в гараже ВАЗ-2107 с пробегом 850 км выставлен на продажу
3
Reuters: Вторую атомную электростанцию ​​в ОАЭ построят «молниеносно»
+
Сырский получил разрешение использовать любые резервы для взятия ситуации под контроль
4
Композитор Жан-Мишель Жарр стал первым пассажиром во время полета аэромобиля AirCar
+
Рост СБП угрожает банковским картам
4
Армия США представила последнюю разработку техники – 12-тонный тяжелый танк RACER Heavy Platform
3
В 47-й бригаде "Магура" отрицают отвод танков Abrams в тыл из-за их слабости перед дронами
1
"Неубиваемый" десантный катер, прозванный "Дункан Маклауд", прошел через две "смерти" во время СВО
+
Авианосец и эсминец ВМС США покинули Красное море под прикрытием "смелого маневра"
5
Саундбары Boult BassBox X120 и X180 доступны к покупке от 5800 рублей
+
Четвертое испытание звездолета IFT-4 компании SpaceX запланировано на май
3
Компания HMD возродит телефон 1999 года выпуска Nokia 3210 в 2024 году
1
ВС РФ берет под контроль Соловьево, в котором засели остатки 47 бригады ВСУ
3
Google выпустит персонального преподавателя английского языка на основе ИИ
1
За 2024 год NVIDIA заработает на ускорителях для ИИ 50 млрд долларов
3
На аукцион выставили уникальный спидстер Ford model A
+
AMD отменила запланированный выпуск флагманской видеокарты Radeon RX 8900 XTX
36
Xiaomi представила новую модель пауэрбанка с доступной емкостью 20000 мАч
1

Популярные статьи

Флагманы NVIDIA ломаются под собственным весом – как решить проблемы с видеокартами GeForce RTX 4090
91
Стыд Microsoft: сравниваем в лоб Xbox Game Pass и PlayStation Plus
21
Вселенная может изобиловать огромными кластерами из первичных черных дыр, считают ученые
3
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Апрель)
15
Tesla отступила на 3-е место в рейтинге EV в КНР и отказалась от участия в выставке Auto China 2024
1
Как понять, что пришло время переустановить Linux
71
Российское руководство работает над модернизацией налоговой системы и деофшоризацией бизнеса
+
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
16
Моё мнение о Stellar Blade (PushSqare)
1

Сейчас обсуждают

Кошмар краснозадых
17:10
Тонкого.
Как понять, что пришло время переустановить Linux
FelsheR-ZVZVZV
17:09
Пусть выдут - посмотрим. Мне 1060 у младшего в компе поменять охота. Так что планирую, но не факт).
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
Алексей Каверин
17:09
Я понимаю что менять картриджи это очень ответственная и важная работа
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Алексей Каверин
17:08
Ты хоть в курсе куда 1С устанавливается в линуксе? И опять же что ты там пытаешься запустить, клиента или сервер, а если клиента то какого?
Как понять, что пришло время переустановить Linux
FelsheR-ZVZVZV
17:07
у меня столько соток, десяток и пяти-рублевок бумажных нет - завидую!
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
SMA
17:07
Здрасьте, кто заказывал крепостное право?. Получите, распишитесь))) майдауны в экстазе, допрыгались.
Украина объявила о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека
Кошмар краснозадых
17:06
Дел у меня других предостаточно и я не собираюсь искать себе проблемы на ровном месте.
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Алексей Каверин
17:05
Я уже понял что типичный виндоэникей. По каким делам тебе идти надо? Картридж поменять?
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Кошмар краснозадых
17:04
Вот в феврале вышел очередной дистрибутив РедОС, я его сразу на тестовую машину, качаю последний дистриб 1С - а она, сука, не работает, при этом даже в логах ничего не пишет, просто не запускается и в...
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Блейд
17:01
Ребята, активнее комментируем . Я не понял, где комментарии? Какая видеокарта стоит в вашем компьютере? Собираетесь ли обновляться на пятитысячную серию ?
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем