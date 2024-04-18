После более чем 3 лет работы и 72 полетов марсианский дрон Ingenuity отправил на Землю свое последнее сообщение. Марсоход Perseverance продолжает работу.

После более чем трех лет пребывания на Марсе мини-вертолет Ingenuity отправил на Землю свое последнее послание. Как сообщило американское космическое агентство НАСА, после «долгого прощания» с удивительно долговечным аппаратом, во вторник, 16 апреля, в центр управления поступил последний набор данных. Ingenuity останется на Марсе и продолжит собирать данные, «которые могут принести пользу будущим исследователям Красной планеты».

Ingenuity никогда больше не взлетит. Фото: НАСА

Мини-вертолет, напоминающий дрон, приземлился на Красной планете в феврале 2021 года вместе с марсоходом Perseverance и сопровождал его в качестве «аппарата для воздушной разведки» в поисках признаков возможной жизни на Марсе. Perseverance — самый совершенный марсоход, который НАСА когда-либо отправляло на Марс.

В апреле 2021 года Ingenuity совершил свой первый полет. Это был первый полет такого аппарата в истории космических миссий.

В начале миссии целью летательного аппарата, который весит всего 1,8 килограмма, было совершить 5 полетов на Марсе за 30 дней. В итоге почти за 3 года состоялось 72 полета. В январе НАСА сообщило, что у дрона была повреждена «одна или несколько» лопастей винта и он больше не может летать.

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В целом долговечность дрона превзошла все ожидания. Он выдержал пылевые бури и чрезвычайно низкие температуры на Марсе. Дрон пересекал местность с массой препятствий, у него был неисправный датчик.

Система отопления на солнечной энергии, предназначенная для работы весной, не могла работать зимой, что приводило к зависанию бортового компьютера. Однако инженерам удалось уже в ходе миссии разработать новые технологические решения.

Что касается Perseverance, то он изучает марсианские породы с точки зрения геологических процессов, биосигнатур и геологической истории планеты. Среди прочего, эти исследования предназначены для того, чтобы дать представление о возможной жизни на Марсе. Кроме того, марсоход стоимостью $2,5 млрд должен изучает климат на Красной планете. Кстати спустя чуть более года ровер наткнулся на свой собственный парашют, с помощью которого он приземлился.

Perseverance уже изучил кратер Езеро. Миллиарды лет назад в нем находилось озеро, питаемое речной дельтой. Поскольку хорошо известно, что жизнь нуждается в воде, НАСА теперь надеется на получения интересных образцов и, возможно, даже на свидетельства более ранней жизни.