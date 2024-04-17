Atlas мог заниматься паркуром, танцевать и складывать коробки.

Компания Boston Dynamics раскрыла некоторые подробности о том, как обучался и испытывался человекоподобный гидравлический робот Atlas. К сожалению, компания больше не будет производить роботов этой серии.

Изображение: Boston Dynamics В опубликованном 16 апреля видеоролике компания Boston Dynamics демонстрирует не только большие успехи робота за последние годы, но и тернистый путь к ним.





Atlas был представлен в 2013 году. Робот умеет прыгать и бегать. Видео с ним неоднократно становились вирусными, поскольку он демонстрировал забавные танцевальные движения. Первоначально он был разработан в рамках тендера Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Основанный на базе технологий робота PETMAN, представленном в 2009 году, Atlas изначально был разработан для использования во время стихийных бедствий.

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Роботы-гуманоиды (или человекоподобные роботы) в настоящее время востребованы в промышленности. Все больше и больше компаний тестируют их для использования на заводах. Буквально в феврале компания Boston Dynamics поделилась видео, демонстрирующим возможности Atlas. Поэтому заявление о том, что Atlas не будет совершенствоваться, стало неожиданностью.

Boston Dynamics пока не прокомментировала, почему отказывается продолжать выпускать и совершенствовать Atlas. Есть предположение, что компания может представить новую робототехническую платформу. В видеоролике Boston Dynamics также подчеркивает, что прощается с «гидравлическими» роботами. Таким образом, возможно появление версии Atlas с измененной технологией.

Как отмечает издаваемый Институтом инженеров электротехники и электроники ежемесячный журнал IEEE Spectrum, Boston Dynamics все больше внимания уделяет коммерциализации роботов. Однако гидравлическая конструкция для этого непригодна, поскольку из робота может вытечь жидкость.

Робот-собака Spot, также производства Boston Dynamics, был переоборудован из гидравлической версии в электрическую и теперь используется в промышленности по всему миру. Поэтому вполне понятно, почему новая версия Atlas, например, для использования на заводах и на строительных площадках, находится в начальной стадии тестирования.