Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Новая «умная» водяная пушка Китая призвана выводить из строя корабли противников
Китай хочет использовать водомёты (водяные пушки, или водяные лафетные стволы) прежде всего против флота небольших стран, корабли которых не имеют достаточного вооружения.

реклама

Китай работает над «умной» водяной пушкой, которая изменит стратегию миссий и правила проведения военных операций в Южно-Китайском море. Нелетальное оружие предназначено для выведения кораблей противника из строя без единого выстрела. О новом оружии, в котором используются технологии искусственного интеллекта, пишет издание South China Morning Post.

Изображение из открытых источников

реклама

Водометы обстреливают противника на расстоянии до 100 метров струей воды под высоким давлением. Если струя попадет прямо в человека, то он может погибнуть — сила воздействия аналогична толчку 9-тонного слона.

В последние месяцы Китай неоднократно применял водометы против филиппинских кораблей, которые, по утверждению Пекина, вторглись на территорию Поднебесной. Так было в марте, когда филиппинский военный корабль хотел оказать помощь нескольким морякам, находившимся на гражданском судне, который случайно сел на мель в 200 километрах от филиппинского побережья.

Это означает, что данный участок по-прежнему находится в «исключительной экономической зоне» Филиппин, но Китай претендует на эту территорию. Корабль китайской береговой охраны применил водомет и разбил лобовое стекло кабины филиппинского судна, ранив несколько человек.

Агентство Reuters три недели назад опубликовало видео работы китайского водомёта:



Китай обычно использует водометы только при определенных погодных условиях — в бурном море такие устройства просто слишком неточны, чтобы надежно поразить цель. Однако в будущем ситуация должна измениться. С помощью искусственного интеллекта водомет можно использовать и при сильных волнах.

Это стало возможным благодаря датчикам движения, которые регистрируют перемещение корабля, и камерам, отслеживающим путь водной струи. На основании данных водомет автоматически наводится на цель. В экспериментах цели можно было поражать с точностью до 2 метров даже при волнах высотой 4 метра и сильном ветре. Это соответствует повышению точности наведения до 54%, как сообщает South China Morning Post.

Водометы будут использоваться в первую очередь против кораблей небольших стран Юго-Восточной Азии, где более крупные орудия, такие как противокорабельные ракеты, не имеет смысла задействовать. Весь флот Филиппин имеет только два фрегата, способных стрелять ракетами.

Эта технология на самом деле исходит из проектов мелиорации в Китае. Были разработаны мощные насосы, способные откачивать грунтовые воды для строительства фундаментов. Эти насосы также подходят для работы с мощными водометами.

Китай исследует другое оружие несмертельного действия (лазерное оружие), которое ослепляет врагов, и микроволновое оружие, которое может вызвать ожог кожи. Существует также интерес к инфразвуковому оружию, которое может вызывать у людей головокружение, тошноту и одышку.

Преимущество инфразвукового оружия состоит в том, что звуковые волны способны распространяться быстро, невидимы и могут воздействовать на противника даже через толстые стены. Такой вид оружия можно использовать для атак кораблей или подводных лодок.

#китай #технологии #искусственный интеллект #военная техника #боевое оружие #водомёт #водяная пушка #водяной лафетный ствол
+
Написать комментарий (0)
Tesla снижает стоимость подписки на автопилот FSD в два раза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
32
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
4
Иран запустил сверхзвуковые ракеты в направлении Израиля
2
Эксперт Криволап назвал три достоинства ракеты Х-69, поразившей Трипольскую ТЭС
1
Чем Radeon RX 7900 XTX лучше GeForce RTX 4090, и почему нормальному геймеру не нужен флагман NVIDIA
86
ВСУ без западных поставок оружия придется отсупать, а Украина лишится земель до реки Днепр
+
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
7
Украинские военные корабли начнут действовать из базы в Портсмуте, Англия
7
Нидерланды временно закрывают посольство в Иране из-за напряженности в регионе
1
Google Фото с ИИ теперь доступно всем устройствам на Android
1
Многослойная броня российских танков состоит из слоев парафина, кевлара, керамзита
+
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
3
НАСА показывает фото космического корабля, который доставит людей к Луне
4
В Сети появились кадры уничтожения очередной переданной Украине пусковой установки и РЛС ЗРК IRIS-T
+
Эксперты: Халвинг биткоина 2024 года будет отличаться от предыдущих
1
Власти США запретят гражданам пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
1
Майнеров на видеокартах лишают ещё одного перспективного проекта
2
Redmi Turbo 3 выйдет за пределами Китая под названием Xiaomi POCO F6
+
Из-за дороговизны ремонта, страховые компании предпочитают списывать электрокары
2
Состоящий только из электронов кристалл Вигнера удалось заснять впервые за 90 лет
+

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
94
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
78
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
1
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
134
Как спастись от летней жары — обзор способов
8
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
23
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
2
ChatGPT «поумнел» с обновлением и вернул себе лидерство
3
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
4

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
11:40
Точно, шашлыков на майские 😁
По данным IDC, за год Xiaomi увеличила поставки смартфонов на треть
Red Red
11:39
В соседнем треде в румынском спецназе я опознал чимбу https://www.youtube.com/watch?v=bYS-Gj7AW_w
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
Максим Беляков
11:37
Да ртх нахрен никому не нужен, вот и не учитывают его, а в ответ на длсс есть второй фср, но на топовой карточке апскейлеры включать - бредятина
Западные СМИ встревожены падением рейтинга Зеленского в обществе
Red Red
11:37
ок пусть будет нейронка....
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
Максим Беляков
11:34
Вас в ютубе или гугле заблокировали что-ли? Тесты в открытом доступе все найти можно
Западные СМИ встревожены падением рейтинга Зеленского в обществе
Легенда
11:34
зачем маска у мя нейронка по смене лица есть. нет не пришла
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
Олесь Кука
11:33
Сдается мне, что персы пейсатых прощупали. И теперь знают, что делать. Поэтому ответки от евреев пока и не предвидется
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
Максим Беляков
11:32
Прикол в том, что лучи на бумаге есть много где, но импакта в графику от них около 0, лишь в паре игр их хоть как-то видно, да и фпс роняют они неслабо что на красных, что на зелёных, я бы не стал игр...
Западные СМИ встревожены падением рейтинга Зеленского в обществе
Я - Константин
11:28
А когда была война ?
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
Enforsen Bsv
11:28
амд рулит
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем