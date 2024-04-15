Китай хочет использовать водомёты (водяные пушки, или водяные лафетные стволы) прежде всего против флота небольших стран, корабли которых не имеют достаточного вооружения.

Китай работает над «умной» водяной пушкой, которая изменит стратегию миссий и правила проведения военных операций в Южно-Китайском море. Нелетальное оружие предназначено для выведения кораблей противника из строя без единого выстрела. О новом оружии, в котором используются технологии искусственного интеллекта, пишет издание South China Morning Post.

Изображение из открытых источников

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Водометы обстреливают противника на расстоянии до 100 метров струей воды под высоким давлением. Если струя попадет прямо в человека, то он может погибнуть — сила воздействия аналогична толчку 9-тонного слона.

В последние месяцы Китай неоднократно применял водометы против филиппинских кораблей, которые, по утверждению Пекина, вторглись на территорию Поднебесной. Так было в марте, когда филиппинский военный корабль хотел оказать помощь нескольким морякам, находившимся на гражданском судне, который случайно сел на мель в 200 километрах от филиппинского побережья.

Это означает, что данный участок по-прежнему находится в «исключительной экономической зоне» Филиппин, но Китай претендует на эту территорию. Корабль китайской береговой охраны применил водомет и разбил лобовое стекло кабины филиппинского судна, ранив несколько человек.

Агентство Reuters три недели назад опубликовало видео работы китайского водомёта:







Китай обычно использует водометы только при определенных погодных условиях — в бурном море такие устройства просто слишком неточны, чтобы надежно поразить цель. Однако в будущем ситуация должна измениться. С помощью искусственного интеллекта водомет можно использовать и при сильных волнах.

Это стало возможным благодаря датчикам движения, которые регистрируют перемещение корабля, и камерам, отслеживающим путь водной струи. На основании данных водомет автоматически наводится на цель. В экспериментах цели можно было поражать с точностью до 2 метров даже при волнах высотой 4 метра и сильном ветре. Это соответствует повышению точности наведения до 54%, как сообщает South China Morning Post.

Водометы будут использоваться в первую очередь против кораблей небольших стран Юго-Восточной Азии, где более крупные орудия, такие как противокорабельные ракеты, не имеет смысла задействовать. Весь флот Филиппин имеет только два фрегата, способных стрелять ракетами.

Эта технология на самом деле исходит из проектов мелиорации в Китае. Были разработаны мощные насосы, способные откачивать грунтовые воды для строительства фундаментов. Эти насосы также подходят для работы с мощными водометами.

Китай исследует другое оружие несмертельного действия (лазерное оружие), которое ослепляет врагов, и микроволновое оружие, которое может вызвать ожог кожи. Существует также интерес к инфразвуковому оружию, которое может вызывать у людей головокружение, тошноту и одышку.

Преимущество инфразвукового оружия состоит в том, что звуковые волны способны распространяться быстро, невидимы и могут воздействовать на противника даже через толстые стены. Такой вид оружия можно использовать для атак кораблей или подводных лодок.