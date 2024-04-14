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Британский генерал: Украина может окончательно проиграть в этом году
В интервью BBC экс-глава Объединенного командования британских вооруженных сил генерал Ричард Бэрронс рассказал, почему Украина может капитулировать уже в этом году.

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Украина может проиграть в противостоянии с Россией в 2024 году, предупреждает в интервью BBC бывший глава Объединенного командования британских вооруженных сил генерал Ричард Бэрронс. Он не исключает, что стратегической целью РФ может стать подавление боевого духа противника и отговорка Запада от помощи Киеву.

Фото: BBC
По оценкам генерала, существует «серьезный риск» поражения Украины. Причина: «страна может начать чувствовать, что не сможет противостоять столь серьезному противнику». 

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Как отмечает BBC, Украина пока не достигла этой точки, но армии не хватает боеприпасов, солдат и ПВО. Прошлогоднее украинское контрнаступление не оказалось успешным. По словам генерала Бэрронса, кажется ясным, как будет выглядеть летняя российская операция. У России пятикратное преимущество в артиллерии и боеприпасах, а также в новом вооружении. По его оценкам, летом российская армия попытается прорвать линию обороны Украины. Если это произойдет, прогнозирует генерал, российская армия может войти на территорию Украины, где ВСУ не сумеют ее остановить.

Джек Уотлинг, эксперт британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), отмечает, что Россия может выбирать, где использовать свои военные силы, линия фронта очень длинная, и украинцы вынуждены защищать ее по всем направлениям. Эксперт прогнозирует, что с украинской стороны будут территориальные потери. «Вопрос в том, какого масштаба будут эти потери и на каких направлениях», – добавляет он.

BBC представляет три возможных направления основных действий России: Харьков, Донбасс, Запорожье. У украинцев нет систем ПВО в достатке, чтобы противостоять атакам. Потеря Харькова станет огромным ударом по моральному духу и экономике Украины, считают эксперты.

Рассказывая о ситуации на Донбассе, BBC обращает внимание на человеческие потери с украинской стороны и преимущество России в военной технике и людях. 

BBC не исключает, что стратегической целью России может быть не территория, а подавление украинского боевого духа и убеждение Запада в том, что конфликт на Украине – безнадежное для европейских стран дело. 

А военный аналитик Джек Уотлинг считает, что цель России – создать ощущение безнадежности в рядах ВСУ. Бэрронс прогнозирует территориальные потери Украины.

#россия #украина #политика #прогноз
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