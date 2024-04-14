Трейдер Михаэль ван де Поппе оценил текущую ситуацию на рынке и рекомендует присмотреться к Optimism (OP) после падения рынка криптовалют на выходных.

Криптовалюты значительно упали в цене на выходных. К 14 апреля некоторые альткоины подешевели примерно на 30%, в то время как биткоин оставался сравнительно стабильным. Тем не менее примерно за неделю до халвинга рынок заметно просел. Немногие криптовалюты смогли избежать текущего нисходящего тренда. В число исключений входят Toncoin (+27% на недельном графике), VeChain (+10% на недельном графике) и Ethena (+28% на недельном графике).

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На рынке в целом иногда возникает паника, но в это время трейдеры анализируют возможности для заработка. Криптоаналитик и трейдер Михаэль ван де Поппе видит потенциал в решениях Ethereum второго уровня (L2). Речь, в частности, идет о криптовалюте Optimism (OP). Эксперт написал об этом в своем аккаунте @CryptoMichNL на платформе X.

Трейдер рассматривает Optimism как привлекательную инвестиционную возможность, особенно в контексте текущих рыночных колебаний. Курс OP упал на 60% по сравнению с BTC с момента запуска биткоин-ETF. Это снижение отражает чрезмерную концентрацию рынка на биткоине, в то время как другие многообещающие криптоактивы, такие как OP, кажутся недооцененными. Трейдер интерпретирует текущую ситуацию как прекрасную возможность купить монеты на спаде. Общее восстановление рынка и неизбежный поворот капитала в сторону альткоинов неизбежны, как только биткоину удастся стабилизироваться.

Торговые пары с биткоином особенно интересны в анализе альткоинов в апреле 2024 года. Цена многих альткоинов по-прежнему кажется низкой, что, в свою очередь, указывает на потенциал роста. На сегодняшний день бычий рынок криптовалют в основном движим биткоином.

Обновление Dencun для Ethereum было недавно успешно реализовано и знаменует собой решающий шаг вперед для блокчейна. Это обновление привело к значительному снижению транзакционных издержек в сетях второго уровня, что дало Ethereum более сильные позиции в конкурентной борьбе с быстрыми и недорогими сетями первого уровня, такими как Solana.

Технологическая инновация привела к резкому снижению комиссий и особенно полезна для объединенных сетей второго уровня, которые теперь предлагают еще более эффективное и масштабируемое решение для транзакций.

Сразу после обновления Dencun произошло массовое снижение комиссий — в некоторых случаях примерно на 98%, по данным Crypto.com.