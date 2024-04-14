Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки 12 апреля сделал смелый прогноз — первая криптовалюта вырастет в цене до уровня $2,3 млн.

Почти 2 млн аккаунтов на платформе X следят за Робертом Кийосаки. В своем аккаунте @theRealKiyosaki 12 апреля писатель и предприниматель сделал смелый прогноз курса BTC и рекомендовал покупать биткоин и золото. Финансовый эксперт положительно оценил потенциал криптовалюты. Он выступил с критикой стейблкоинов.

Изображение из открытых источников

Кийосаки убежден, что биткоин будет успешным в долгосрочной перспективе, даже если цена продолжит сильно падать с текущего уровня. По словам Кийосаки, он верит, что биткоин достигнет $2,3 млн. Скорее всего, таким образом писатель согласился с мнением инвестора Кэти Вуд, которая спрогнозировала рост курса до этого уровня к 2030 году.

Аргумент Кийосаки может сыграть определенную роль в криптосообществе. Биткоин 14 апреля торгуется по цене около $64 600. Исторический максимум выше $70 000 был достигнут всего около месяца назад. Тренд с поправкой на краткосрочные колебания с конца марта направлен строго вверх.

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Ранее Кийосаки прокомментировал стабильные монеты в целом. Отправной точкой конечно же стал крах Terra, приведший к почти полной потере стоимости токена Luna и некоторых процессов внутри сети, которые до сих пор до конца не изучены.

Крах ясно показал, что предполагаемая привязка к доллару 1:1 является фантазией инвесторов. Кийосаки ранее предупреждал о возможности краха так называемых стейблкоинов. Он указал, что со стейблкоинами — как и со структурированными инвестиционными продуктами в целом — всегда существует так называемый риск контрагента.

Риск контрагента описывает проблему, заключающуюся в том, что контрагент, то есть эмитент продукта, в который инвестирует клиент, может быть не в состоянии вернуть деньги, когда клиент ожидает этого. Это может быть проблематично при классических инвестициях, например, в случае банкротства.

Однако в случае криптоактивов это проблематично с самого начала, потому что иногда нет даже четкого контрагента, и, особенно в случае со стейблкоинами, обратное обеспечение иногда неясно, а иногда — как в случае с Terra-USD — просто недоступно. Tether, например, несколько раз приходилось отвечать в суде, потому что есть сомнения именно в отношении обеспечения. Последняя процедура завершилась мировым соглашением.

Удивительно, что Кийосаки признает это ограничение для стейблкоинов, но не видит проблем со свободно волатильными криптоактивами, такими как биткоин. Применяется следующее положение: только когда произойдет крах, неизбежно станет ясно, сколько инвесторов останется ни с чем. Это обратная сторона криптовалюты.

Кийосаки также прокомментировал актуальную тему спотовых биткоин-ETF. Он не станет участвовать в этом, поскольку «не доверяет финансовым продуктам Уолл-стрит». Также писатель сказал, что в его инвестиционном портфеле помимо биткоина есть золото и серебро.