Volkswagen и Renault разрабатывают бюджетную модель электромобиля.

Volkswagen и Renault ведут переговоры о совместной борьбе с ценовым давлением на рынке. Они хотят создать недорогой электрокар, сообщают знакомые с ситуацией источники. Обе компании это не комментировали, но и не отрицали.

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Автопроизводители уже анонсировали полностью электрические малолитражные автомобили. Renault делает ставку на ретро-футуристических преемников классических моделей R4 и R5. VW работает над ID 3. В 2020 году был выпущен электрокар ID 2 в результате сотрудничества с китайскими партнерами. Audi также планирует выпустить недорогой электромобиль.

Renault уже предлагает автомобиль Dacia Spring Electric по цене менее $20 000. Однако с аккумулятором емкостью 26,8 киловатт-час он проезжает всего 225 километров. Аккумулятор является самым дорогим компонентом машины.

Tesla также работает над бюджетной моделью. VW и Renault сотрудничают ради снижения затрат за счет масштаба производства. Неизвестно, как это воспримут поклонники брендов. Сотрудничество Mercedes и Renault в сфере электротехники было встречено неоднозначной реакцией.