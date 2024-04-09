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Парагвай представил законопроект о временном запрете на майнинг биткоинов
Конгресс Парагвая представил новый законопроект, который временно запретит майнинг BTC. Экономика Парагвая может потерять более $200 млн ежегодных поступлений в случае принятия законопроекта.

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Конгресс Парагвая внес законопроект, который наложит временный запрет на торговлю и хранение биткоинов, а также на создание ферм по добыче BTC в стране. Законопроект, внесенный группой сенаторов, направлен на решение растущих энергетических проблем, связанных с нерегулируемым ростом добычи монет. На это обратил внимание портал forklog.
Изображение из открытых источников
Парагвай стал популярным местом для майнинговых компаний, особенно после запрета на добычу цифровых монет в Китае. После того, как Поднебесная официально запретила всю майнинговую деятельность, многие компании начали искать новые места для бизнеса и нашли идеальные условия в Парагвае.

Главной привлекательностью Парагвая для майнинга является обширное производство возобновляемой энергии, особенно гидроэнергетики. Страна, которая получает почти 100% производимой электроэнергии за счет гидроэнергетики, имеет одну из самых низких цен на электроэнергию в Южной Америке и, следовательно, в мире. Эти благоприятные условия в сочетании с избытком энергетических мощностей – около 5500 МВт, что почти идентично тому, что было отключено в то время в Китае – делают Парагвай особенно привлекательным для майнеров.

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Однако, как сообщается, рост добычи BTC в стране приносит проблемы, особенно с точки зрения незаконной деятельности по добыче монет. Только с февраля в регионе Альто-Парана произошло более 50 отключений электроэнергии из-за того, что майнинговые фермы без разрешения подключались к электросети.

Законопроект теперь призван стать ответом на незарегистрированные фермы по добыче BTC и связанную с ними незаконную деятельность. Были раскрыты многочисленные случаи хищения электроэнергии, что привело к убыткам государственной электроэнергетической компании ANDE и, как упоминалось ранее, к частым отключениям электроэнергии.

Предлагаемый закон налагает 180-дневный мораторий на создание и эксплуатацию объектов по добыче BTC. Целью является создание правовой базы, регулирующей майнинговую деятельность и одновременно стабилизирующей систему энергоснабжения. Закон призван обеспечить справедливое распределение энергии, а также снизить воздействие добычи биткоинов на окружающую среду.

В тексте проекта нет упоминаний о запрете на депозитарные услуги для криптовалют. Вероятно, на данный момент нет причин опасаться запрета BTC в Парагвае.

Законопроект является частью более широкой дискуссии о будущем майнинга в Парагвае. Некоторые эксперты подчеркивают необходимость регулирования для решения энергетического кризиса, другие рассматривают запрет как шаг назад для технологического развития и экономических возможностей, связанных с майнингом биткоинов. По оценкам специалистов, из-за запрета бизнеса страна может потерять $200 млн ежегодных поступлений в бюджет.

Будущее законопроекта на данный момент остается неопределенным, поскольку местное майнинговое лобби не поддерживает законопроект и призывает к публичным слушаниям для обсуждения альтернативных мер регулирования.

Криптосообщество выступает за сбалансированное регулирование, которое контролирует процесс добычи цифровых монет, но в то же время поддерживает рост более энергоэффективной и CO₂-нейтральной добычи полезных ископаемых. Предложенный закон в настоящее время все еще находится на этапе рассмотрения в Парагвае.

#технологии #майнинг #криптовалюты #биткоин #парагвай
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