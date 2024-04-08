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Глава Ripple спрогнозировал рост крипторынка выше $5 трлн до конца 2024 года
После сильного первого квартала 2024 года многие криптовалюты консолидируются. Однако CEO Ripple считает, что капитализация рынка в этом году удвоится и превысит $5 трлн. XRP также ожидает рост.

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Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус ожидает дальнейший рост цен на крипторынке. Его прогноз – рынок криптовалют, скорее всего, удвоится в этом году. Об этом он рассказал в интервью CNBC, обращает внимание портал forklog.
Изображение из открытых источников Брэд Гарлингхаус заявил, что в этом году общая рыночная капитализация рынка цифровых активов превысит $5 трлн. Его прогноз основан на множестве макроэкономических факторов, включая запуск первых спотовых биткоин-ETF в США, а также грядущий халвинг первой криптовалюты (состоится менее чем через две недели).

Гарлингхаус полагает, что эти события впервые привлекут на рынок значительные институциональные инвестиции. В интервью он очень оптимистично смотрит на будущее крипторынка. Исходя из этого, вывод очевиден: новые предложения (спотовые биткоин-ETF) создают возможности для покупки BTC.

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Но относится ли это и к альткоинам, включая XRP (токен компании Ripple)? Гарлингхаус хочет, чтобы XRP также стал бенефициаром бычьего рынка. Недавно распространилась новость о том, что Ripple Labs представляет собственный стейблкоин.

Запуск собственного стейблкоина представляет собой логический шаг для Ripple по преодолению разрыва между традиционными финансами и миром криптовалют. По мнению Ripple, у компании есть несколько ключевых преимуществ: многолетний опыт, опыт взаимодействия с регулирующими органами, солидный баланс и обширная сеть, предлагающая практически глобальные варианты платежей.

Рынок стейблкоинов в настоящее время переживает бум, его объем составляет около $150 млрд, и ожидается, что к 2028 году он вырастет до более чем $2,8 трлн. Вот почему Ripple хотела бы продолжить внедрение в этом году стейблкоина, привязанного к доллару в соотношении 1:1, который будет работать на XRP Ledger и Ethereum.

Первоначальная реакция рынка на анонс стейблкоина Ripple варьировалась от осторожной до незаинтересованной. Никто не знает, выиграют ли в конечном итоге экосистема Ripple и токен XRP от этой инициативы. Пока неизвестно, окажет ли стейблкоин ожидаемое положительное влияние на использование и принятие XRP.

#аналитика #криптовалюты #биткоин #рынок #прогноз
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