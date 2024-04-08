В Южной Корее биткоин оказывается в центре внимания перед выборами. Оппозиционная партия выступает за спотовые биткоин-ETF. Выборы состоятся 10 апреля.

На фоне предстоящих парламентских выборов в Южной Корее, которые состоятся 10 апреля, биткоин оказался в центре внимания политиков. «Партия народной власти» президента Юн Сок Ёля планирует отложить введение более строгого налога на цифровые активы, а оппозиционная Демократическая партия Минджу обещает снять ограничения на спотовые биткоин-ETF, сообщает Bloomberg.

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В целом Южная Корея известна высокими темпами внедрения криптовалют. По официальным данным, только с начала этого года более 10% населения — более 6 миллионов корейцев — торговали цифровыми активами на лицензированных биржах. Кроме того, местная криптовалютная биржа Upbit входит в число площадок с самым большим объемом торгов в мире.

Торговля криптовалютами разрешена на регулируемых биржах, но правила пока не разрешают покупку биржевых товаров, отражающих цену биткоина. В ответ на одобрение спотовых ETF в США Корейская комиссия по финансовым услугам (FSC) подтвердила, что торговля инвестиционными продуктами на базе BTC не разрешена в Корее из-за Закона о рынках капитала.

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Граждане обращаются к альтернативным инвестиционным продуктам. В марте акции MicroStrategy были третьей по популярности ценной бумагой у корейцев — пользователи инвестировали в биткоин-компанию более $200 млн.

Значительная часть корейского населения положительно относится к биткоину. Политики понимают, что более благоприятные для криптовалюты законы могут принести им голоса на выборах. Либеральная оппозиционная партия Минджу обещает снять ограничения на биржевые фонды, включая спотовые ETF.

Консервативная правящая партия также идет на уступки. «Партия народной власти», которая сейчас с небольшим перевесом лидирует в опросах, обещает отложить введение нового налога на прибыль от торговли криптовалютами, запланированного на 2025 год. Планируется, что налог в размере 20% будет взиматься с годовой прибыли в эквиваленте около $1850. Для акций лимит освобождения от налога во много раз выше и составляет около $37 000.

Официальные данные показывают, что 7% от общего числа кандидатов на выборах владеют биткоинами или криптовалютами. Соответственно, личные интересы некоторых политиков могут играть большую роль в регулировании криптовалют.

Парламентские выборы, наряду с президентскими выборами, являются одними из наиболее важных политических выборов в стране. Парламент определяет состав Национальной ассамблеи, которая принимает решения по законодательству и обеспечивает надзор за правительством.