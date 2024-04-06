Альбумины (овальбумины или альбумины яичные, ovalbuminum) – простые растворимые в воде белки – создаются из гриба путем ферментации. При выпечке и обработке искусственный альбумин должен вести себя как яичный белок.

Яичные белки являются ценным источником белка для спортсменов. В то же время продукт используется для выпечки – а значит, и для тех, кто любит есть такие продукты. Поэтому несколько компаний пытаются воспроизвести белок в веганской версии, в том числе финский стартап Onego Bio.

Биоальбумин в виде порошка и яичного белка. Изображение: Onego

В отличие от других компаний, Onego сейчас практически готова предложить белок, изготовленный из веганского продукта, так же дешево, как белок, полученный из куриных яиц.

В производстве используется гриб Trichoderma reesei и ферментация. Производство происходит в специальных ферментационных котлах емкостью 250 000 литров. Из каждого литра можно получить 120 граммов так называемого «биоальбумина».

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По словам Onego, биоальбумин «биологически идентичен» альбумину. Это основной белок куриных яиц. До 65% белков в белках куриных яиц составляют альбумины. Веганская альтернатива представляет собой порошок, на 90% состоящий из белка. Туда включены незаменимые аминокислоты, аналогичные тем, которые содержатся в животном белке.

Биоальбумин в настоящее время дороже белка, полученного из куриных яиц. В связи с ростом цен на куриные яйца в 2023 году в Onego заявляют, что близки к достижению такой же цены. Это отличает метод стартапа от методов других компаний: Onego хочет предложить конкурентоспособную цену.

Безе из органического белка. Изображение: Onego В качестве целевой группы Onego в первую очередь ориентируется на компании, которые добавляют белок в свою продукцию. Биоальбумин имеет нейтральный вкус и те же свойства, что и белок куриного яйца. Это делает его пригодным для выпечки, а также для улучшения текстуры и пищевой ценности соусов, макарон без яиц, напитков, закусок и заменителей мяса.

Стартап в рамках раунда финансирования серии А получил $40 млн. Деньги нужны для выхода на рынок, который запланирован на 2025 год в США. Для начала в США будет построен завод, производящий 2 миллиона литров.

В контексте производства белка это будет эквивалентно птицеферме с 6 миллионами кур-несушек. Кроме того, будет сокращен выброс парниковых газов на 90%, а фабрика будет использовать на 95% меньше земли, чем птицеферма такого размера.

После США Onego хочет расширить свою деятельность в Европе, Южной Америке и Азии. США были выбраны в качестве стартового рынка, потому что там правила менее строгие и необходимые тесты на продукты питания проводятся быстрее.