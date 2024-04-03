Россия хочет обмануть Украину, заставив ее думать, что у нее есть истребители. На взлетно-посадочной полосе просто нарисовали силуэты самолетов.

России все чаще приходится сталкиваться с атаками на авиабазы. Был предпринят шаг, чтобы предоставить украинским вооруженным силам предполагаемые цели, которые затем оказались фейковыми.

Российские вертолеты на аэродроме. Источник изображения: REUTERS / СЕРГЕЙ ПИВОВАРОВДля этого на взлетно-посадочной полосе просто нарисовали силуэты самолетов. Аэрофотоснимки и спутниковые снимки могут создать впечатление, что это военная техника.

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Однако у тактики есть проблема: настоящий парк самолетов зачастую расположен на нарисованных силуэтах военной техники. Британская секретная служба публикует соответствующие записи на платформе X.

«Вполне вероятно, что Россия будет вынуждена использовать определенное количество скрытных и отвлекающих приемов, чтобы сорвать украинские атаки», — пишет британская разведка.

Источник изображения: Министерство обороны БританииНарисованные силуэты самолетов были сфотографированы в аэропорту Кировское на востоке Крыма. По данным источников в разведке, подобные силуэты были обнаружены как минимум в 12 других российских аэропортах.

В частности, Россия рисует на земле силуэты истребителей Су-30. Этот тип самолетов использовался для обеспечения безопасности воздушного пространства и атак на наземные цели в ходе СВО.

Эта военная тактика не нова. Во время Второй мировой войны для запутывания противников использовалось большое количество различных манекенов. Помимо деревянных танков, были построены целые фейковые аэродромы, а также муляжи самолетов, фальшивое освещение и здания.

Есть даже сообщения о том, что союзники сбрасывали деревянные бомбы на немецкие фейковые аэродромы. По неподтвержденным данным, это было сделано с целью поиздеваться над противником.

В армии США даже было целое воинское подразделение «Армия призраков» (официально 23-й отряд специального назначения), единственной целью которого было обмануть Вермахт. Их существование держалось в секрете в течение десятилетий после окончания войны. Позже на Netflix вышел документальный фильм об «Армии призраков».