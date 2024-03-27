Компания Electronic Arts удалила из официальных магазинов все части серии FIFA.

С выпуском EA Sports FC 24, первой футбольной игры Electronic Arts без лицензии FIFA, компания, похоже, прекращает сотрудничество с ФИФА. Все игры серии удалены из интернет-магазинов PlayStation, Xbox, Steam и Epic.

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Steam подтверждает это на странице магазина FIFA 23. Это сделано просьбе издателя EA. Игра больше не отображается в Steam. Она также больше не будет обнаруживаться в поиске. Любой, кто уже ее купил, может продолжать играть как обычно.

Ранее некоторые игры серии FIFA были доступны по подписке. Упоминания FIFA были удалены со страницы, содержащей список игр. Соответствующий сайт FIFA 23 теперь выдает ошибку 404. Однако по-прежнему можно найти FIFA 22 и 23 в списке EA Play непосредственно в программном обеспечении EA для ПК Origin.

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FIFA 14, 22 и 23 также указаны как доступные для игры в Game Pass Ultimate для Xbox. Официального объяснения от EA, почему игры больше не доступны для покупки, нет. Однако, вероятно, это связано с истекшим сроком действия лицензии ФИФА.

Итак, после 30 лет партнерства EA и ФИФА прекратили сотрудничество. Первый релиз под новой маркой вышел 29 сентября прошлого года.