ИИ Sora еще не доступен на рынке в свободном доступе, но должен появиться в этом году.

Sora, модель преобразования текста в видео от OpenAI, производит фурор еще до своего выпуска. Созданные с его помощью видеоролики лучше, чем ролики, которые до сих пор могли сгенерировать модели искусственного интеллекта.

Скриншот из короткометражного фильма Sora. Источник изображения: OpenAI Вышедшая серия короткометражных фильмов представляет собой клипы на различную тематику. Есть короткометражка о человеке, у которого желтый воздушный шар вместо головы, или фантастический документальный фильм о животных-гибридах, которых не встретишь в дикой природе. Например, на видео присутствует гибрид жирафа со страусом.

ИИ-инструмент ознаменовывает «новую эпоху абстрактного экспрессионизма». Sora эффективнее всех других моделей, когда дело доходит до реализации «новых и невозможных идей», говорит режиссер Пол Трилло.

реклама

Выпуск семи короткометражных фильмов, созданных с помощью Sora, не означает появления фейковых видео. ИИ создаёт явно нереалистичных персонажей на видео; страх перед манипулированием реальностью не так уж и велик. Благодаря Sora независимые кинематографисты получили возможность реализовывать сложные постановки, которые раньше были возможны только при больших бюджетах и использовании компьютерной графики.

В короткометражках можно увидеть, что модель Sora еще нужно совершенствовать. Например, в одном ролике волосы главного героя остаются сухими под водой.



