Поезд Stadler на водородных топливных элементах Flirt H2 проехал 46 часов без дозаправки.

Швейцарский производитель поездов Stadler установил установил новый рекорд благодаря своей технологии. Проехав 2800 километров, поезд компании на топливных элементах Flirt H2 совершил самый длинный путь, который пассажирский поезд на водородном топливе когда-либо преодолевал без дозаправки. За это он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса – это не первый рекорд, установленный продукцией компании Stadler, сообщает портал Golem.

Поезд Flirt H2. Источник изображения: Stadler

Попытка установить рекорд стартовала вечером 20 марта. За 46 часов поезд преодолел 2803 километра на одном баке топлива. Эксперимент проводился на полигоне американской технологической компании Ensco в Пуэбло.

Stadler впервые представила поезд на выставке Innotrans в Берлине в 2022 году. Транспорт основан на поезде Flirt, который Stadler строит для использования в региональных маршрутах и городской железнодорожной сети. Он состоит из двух концевых вагонов с электроприводом и среднего вагона. В поезде 108 сидячих мест, а также несколько стоячих мест.

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Топливные элементы и водородные баки размещены в среднем вагоне, который называется «Powerpack». Топливные элементы подают электричество в тяговые батареи, которые обеспечивают питание привода. В этих батареях поезд также хранит электроэнергию, вырабатываемую при торможении. Поезд, движущийся с максимальной скоростью 130 км/ч, должен эксплуатироваться в течение суток с одной загрузкой бака.

Stadler создала Flirt H2 для Транспортного управления округа Сан-Бернардино (SBCTA) в американском штате Калифорния. Помимо SBCTA, Caltrans, транспортное управление штата Калифорния, также заказало такие поезда. Они должны вмещать большее количество пассажиров и иметь пять вагонов. Кроме того, операторы поездов Ferrovie della Calabria (FdC) из Италии и Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST) на Сардинии заказали более десятка так называемых водородных поездов.

Изначально Flirt имел дизель-электрический привод или обычный электропривод. Stadler также предлагает вариант поезда с аккумулятором. В конце 2021 года поезд с аккумулятором Flirt установил мировой рекорд по самому длинному путешествию на аккумуляторной батарее. Он проехал из Берлина в город Варнемюнде, преодолев расстояние в 224 километра без подзарядки.