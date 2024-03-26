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kosmos_news
Платформа X вряд ли интегрирует криптовалюту Dogecoin в ближайшем будущем
Собственный чат-бот X Grok ответил на вопрос о Dogecoin.

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Давно ходят слухи, что платформа X будет поддерживать Dogecoin - любимую криптовалюту владельца сервиса Илона Маска. Однако пока этого не произошло.

На платформе работает собственный чат-бот Grok, который очень похож на ChatGPT. На вопрос, возможны ли транзакции с Dogecoin через Twitter, Grok ответил утвердительно. Чат-бот даже предоставил инструкции, объясняющие пошаговый процесс транзакций на платформе.

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Однако пока это руководство не может быть реализовано на практике, поскольку интеграция Dogecoin еще не реализована. Неизвестно, выпущены ли уже функции для транзакций для избранных пользователей или тестировщиков.

Илон Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года и объявил, что превратит сервис в комплексное приложение под названием X. Новое приложение должно быть похоже на китайский WeChat и быть полезным во всех сферах жизни. С его помощью, как планировалось, можно будет оплачивать различные услуги - от такси до товаров в магазине.

Новые функции также включают финансовые услуги. Фактически, Twitter уже приобрел лицензии в США на работу в качестве финансового учреждения. Согласно заявлениям компании, первоначально будут интегрированы только традиционны валюты. Twitter можно будет сравнить с такими сервисами, как PayPal.

Тем временем пользователи задаются вопросом, насколько серьезно можно воспринимать заявление Grok. Чат-боты считаются ненадежными, особенно когда речь идет о новых событиях, поскольку боты не могут получить доступ к самым новым данным.

В таких ситуациях боты иногда дают неправильные ответы, поскольку для формулирования получают доступ к неверным данным. В десктопной версии чат-бот дал совершенно другой ответ:

На данный момент нет прямой поддержки отправки или получения Dogecoin на X. Однако новые слухи предполагают, что токен DOGE может быть интегрирован в платформу в будущем.

Штаб-квартира Twitter находится в Сан-Франциско. В США многие компании дистанцировались от цифровых систем, чтобы избежать излишнего внимания со стороны регуляторов. Это обстоятельство может помешать Twitter в ближайшее время внедрить криптовалюту.

#технологии #криптовалюты #twitter #dogecoin
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