Сообщается, что Z-21 создан на базе транспортного вертолета, но также имеет элементы AH-64 Apache.

Китай, похоже, работает над новым ударным вертолетом, который сможет конкурировать с американским AH-64 Apache. Z-21, судя по всему, создан на базе многоцелевого транспортного вертолета Z-20, как пишет The War Zone. Несколько фотографий нового варианта вертолета недавно появились в китайских социальных сетях.

Z-21 снизу. Источник изображения: The War Zone На корпусе виден коробчатый обтекатель. Этим вертолет похож на AH-64D/E Apache, который считается одним из самых эффективных ударных вертолетов в мире. Из-за своей огромной огневой мощи вертолет также известен как «летающий арсенал».

Z-21. Источник изображения: The War Zone Как и Apache, Z-21 также будет иметь тандемную кабину, в которой пилот и стрелок будут сидеть друг за другом, а не рядом друг с другом, как в Z-20. Сам Z-20 создан на базе С-70/UH-60 Black Hawk, который Китай приобрел в 1980-х годах.

На изображениях Z-21 видны явные отличия от гораздо меньшего Z-10, который китайская армия в настоящее время использует в качестве ударного вертолета. Его уже называют конкурентом Apache, но он вряд ли может сравниться с вертолетом США просто из-за меньшей боевой массы (5–7 тонн против 10 тонн) и более слабого двигателя.

Как сообщает The War Zone, Z-21 уже оснащен системой защиты. Кроме того, выхлопные трубы направлены вверх – мера по уменьшению инфракрасной сигнатуры и, следовательно, лучшей защите от наземных систем ПВО. Другие подробности и данные о вооружении неизвестны. О размерах можно только предполагать.

На недавно опубликованной фотографии изображена пушка, установленная спереди.

Z-21. Источник изображения: The War Zone По мнению китайских экспертов, Z-21 имеет тот же двигатель и несущие винты, что и Z-20.

Z-20, также известный как «Божественный орел», эксплуатировался как транспортный вертолет, но позже был модернизирован для вооруженных атак и военно-морских операций. Сообщается, что вариант Z-20F также был оснащен системами борьбы с подводными лодками.

Z-21 во многом основан на Z-20, поэтому ожидается, что первые Z-21 будут приняты на вооружение через 2–3 года. По слухам, первый полет состоялся в январе 2024 года.

Вертолет, подобный Z-21, будет очень важен для военного наступления на Тайвань. Огромные вертолетные площадки на юго-восточном побережье Китая – недалеко от Тайваньского пролива – позволяют предположить, что вертолеты различных типов, вероятно, будут играть решающую роль в контроле над проливом.

Но новый ударный вертолет можно применять не только против Тайваня. Z-21 также может быть использован в пограничном споре с Индией. Раньше вертолеты использовались для доставки войск, припасов и материалов из пункта А в пункт Б. В последние годы в этом регионе также были построены новые вертолетные базы.