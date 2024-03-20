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Business Insider: Новая ИИ-модель GPT-5 появится летом
OpenAI может выпустить на рынок следующую модель искусственного интеллекта GPT-5 уже этим летом.

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В настоящее время ИИ-модель GPT-4 по-прежнему превосходит конкурентов Gemini, Mistral и Claude. Всего через несколько месяцев OpenAI может выпустить на рынок следующую модель искусственного интеллекта. 

Как сообщает Business Insider, GPT-5 будет представлен в летние месяцы. Языковая модель призвана обеспечить работу знаменитого чат-бота ChatGPT и растущего числа приложений через API.

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Изображение из открытых источников

Некоторые корпоративные клиенты недавно получили демо-версии последней модели и связанные с ней улучшения инструмента ChatGPT, сообщает Business Insider со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Сообщается, что GPT-5 был представлен в адаптированной версии, которая соответствовала конкретным требованиям компаний. Также должна быть возможность назначать задачи помощникам ИИ, которые затем будут выполняться автономно. В настоящее время всегда приходится назначать GPT новую задачу с помощью подсказки.

Не секрет, что GPT-5 активно разрабатывается — глава OpenAI Сэм Альтман уже высказывался о GPT-5 в нескольких интервью. По логике это должно быть лучшим решением, чем GPT-4. 



«Я думаю, что это отстой», — недавно сказал Альтман о GPT-4 в подкасте с Лексом Фридманом. 

В остальном о GPT-5 мало что известно. Если посмотреть на развитие со времен GPT-2, то можно предположить, насколько большой будет последняя модель ИИ:

  •      GPT-2: 1,5 миллиарда параметров (2019 г.)
  •      GPT-3/3.5: 175 миллиардов параметров (2020 г., март 2022 г.)
  •      GPT-4: 8x 220 миллиардов параметров (март 2023 г.)

Также стало известно, что крупный инвестор Microsoft готовится к разработкам своего нового подразделения искусственного интеллекта. Microsoft привлекла основателей Deepmind и Inflection Мустафу Сулеймана и Карена Симоняна, чтобы они в будущем возглавили Microsoft AI. В этом подразделении разрабатывается не только Copilot, но и поисковая система Bing с браузером Edge. При этом было подчеркнуто, что OpenAI остается стратегическим партнером по моделям ИИ. Таким образом, Microsoft уже подготовилась к крупным событиям в этом году.

#технологии #искусственный интеллект #openai #gpt-5
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