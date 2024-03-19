Известный аналитик Али Мартинес полагает, что в ближайшее время цена Cardano взлетит на 200%. На этом бычьем рынке ADA установит новый исторический максимум в $5.

Известный аналитик Али Мартинес полагает, что ADA вскоре может вырасти до 200%. Об этом он недавно заявил на платформе X.

Изображение из открытых источниковЭксперт исследует исторические закономерности в восьмой по величине криптовалюте. По его словам, очевидно, что на этом бычьем рынке снова произойдут ценовые изменения, которые уже наблюдались в прошлом.

«Если так будет продолжаться, можно ожидать, что в ближайшие недели ADA консолидируется в диапазоне $0,55–0,80, а затем вырастет до $1,70», — объясняет аналитик.

Если ADA добьется успеха в этом развитии, цена криптовалюты фактически вырастет до 200%. На текущем бычьем рынке Cardano пока вёл себя спокойно. 18 марта монета торговалась по цене $0,66.

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Cardano установил текущий рекордный максимум в $3,10 в сентябре 2021 года. С тех пор криптовалюта упала примерно на 78%. ADA не смогла угнаться за ростом лидера рынка BTC за последний месяц.

«После этого отскока — до $1,70 — можно ожидать еще одного периода консолидации, который заложит основу для прорыва до $5».

За последние 30 дней BTC вырос на 32% и достиг нового рекордного максимума. Cardano за это время смог вырасти лишь на шесть процентов. Однако Мартинес верит в платформу смарт-контрактов. По его словам, инвесторам следует ожидать нового рекордного максимума ADA в 2024 году. Вот что ценовой аналитик объяснил своим подписчикам в посте на платформе X:

Однако Мартинес не сообщает, когда это произойдет. Среди аналитиков ведутся споры о том, когда бычий рынок криптовалют достигнет своего пика. Различные криптовалюты могут достигать своих максимумов в разное время.

Некоторые аналитики предсказывают, что биткоин побьет все предыдущие рекорды и установит новый исторический максимум примерно в декабре 2024 года. Развитие Cardano может быть асинхронным.

Все больше пользователей критикуют проекты, подключенные к Cardano, за их независимость от блокчейна. Пользователи ожидают более справедливых условий при работе с токенами и более нейтральной сети, если бы соответствующие приложения существовали изначально на Cardano, а не в так называемой партнёрской сети.

В конце 2023 года Cardano представил концепцию партнёрских сетей. Это проекты, которые используют уровень консенсуса Cardano для своей безопасности. В то же время они используют свой собственный уровень программирования, чтобы управлять своими приложениями в соответствии со своими идеями. Текущие дебаты в первую очередь касаются сети World Mobile.