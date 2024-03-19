Халвинг биткоина произойдет примерно через месяц. Вычислительная мощность сети в настоящее время находится на рекордно высоком уровне.

Вследствие халвинга, ожидаемого в середине апреля, вычислительная мощность в сети биткоина и сложность майнинга находятся на рекордно высоком уровне. Последние данные показывают, что скользящий средний хешрейт, который показывает, сколько вычислительной мощности в настоящее время используется для обработки транзакций, превысил 600 эксахэшей в секунду (EH/s).

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Это означает, что майнеры в настоящее время совершают около 600 000 000 000 000 000 000 попыток в секунду, чтобы найти действительный блок биткоина. Увеличение хешрейта предполагает, что майнеры максимизируют свои мощности, прежде чем вознаграждение за добычу блока уменьшится вдвое.

Источник: Mempool.space Халвинг уменьшает количество новых добытых биткоинов на блок с нынешних 6,25 до 3,125 BTC, что снижает инфляцию BTC. Этот процесс исторически действовал как катализатор роста курса ведущей криптовалюты.

Эксперты подозревают, что предстоящий в апреле халвинг может снова оказать соответствующее влияние на рынок. Учитывая растущую скорость хеширования и сложность (последняя считается мерой того, насколько сложным или, точнее, затратным является поиск нового блока), растет конкуренция и связанные с ней инвестиции в майнинговый бизнес.

Халвинг представляет собой особенно важное событие для компаний, занимающихся добычей биткоинов. Уполовинивание вознаграждения за блок также означает немедленное уменьшение вдвое дохода, если только цена биткоина не увеличится соответствующим образом. Поэтому майнинговые компании должны использовать самое эффективное оборудование и иметь доступ к недорогой энергии, чтобы продолжать работать в плюс.

Для некоторых майнеров халвинг может усилить необходимость оптимизировать или масштабировать свои операции, чтобы воспользоваться преимуществами эффективности оборудования. Для других, особенно более мелких и менее эффективных майнеров, это событие может стать сигналом к выходу из бизнеса, если затраты на добычу монет превысят доходы. В конечном итоге халвинг покажет, какие компании способны адаптироваться к новым рыночным условиям и зарекомендовать себя в долгосрочной перспективе.