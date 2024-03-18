Apple рассматривает возможность интеграции модели генеративного искусственного интеллекта Google (Gemini) в свои устройства.

Apple хочет интегрировать LLM (большую языковую модель) «Gemini» от Google в свои iPhone. Ожидается, что крупная сделка состоится позднее в этом году во время анонса новой операционной системы Apple «IOS18». Если обе стороны придут к соглашению и Gemini интегрируют в iPhone, он, вероятно, станет наиболее используемым инструментом ИИ в мире.

Фото: база изображений Unsplash По данным Bloomberg, Apple и Google активно ведут переговоры об использовании Gemini для оснащения будущих моделей iPhone генеративными функциями искусственного интеллекта. Однако, как сообщается, Apple недавно провела переговоры с OpenAI и рассматривает возможность использования ChatGPT, но переговоры с Google, похоже, продвинулись дальше.

Apple также работает над собственными функциями ИИ для своей будущей операционной системы. Компания сосредоточена на функциях самого устройства, которые не могут быть доступны из облака.

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Сообщается, что проекты Apple в области искусственного интеллекта не настолько продвинуты, как многие подозревали — об этом также сообщает агентство Bloomberg, располагающее отчетом из надежного источника.

Большая языковая модель под кодовым названием «Ajax» тестировалась с прошлого года, а сотрудникам был предоставлен доступ к чат-боту «Apple GPT». Однако сообщается, что технология ИИ Apple уступает аналогичным продуктам Google. В отчете также говорится, что генеральный директор Тим Кук ищет партнера, который сможет выполнить за него «сложную работу по внедрению в устройства инструментов ИИ».

Если Gemini станет частью новой серии iPhone, пользователи смартфонов смогут получить ряд генеративных функций искусственного интеллекта. Например, изображения можно создавать и писать заметки с помощью командной строки на устройстве. Ясность относительно того, состоится ли сделка, ожидается в июне 2024 года.

Ежегодная Всемирная конференция разработчиков Apple (WWDC) проходит в Калифорнии. Если Gemini будет интегрирован в iPhone, шансы Gemini обогнать ChatGPT на мировом рынке окажутся очень высокими.

Партнерство может также распространиться на другие устройства Apple, такие как MacBook, iPad и пр. Сейчас в мире используют более 2 миллиардов устройств Apple. Однако пока с точностью неизвестно, действительно ли Apple и Google заключат одну из крупнейших сделок в технологической индустрии.