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Paradigm: Большинство владельцев криптовалют в США поддерживают Дональда Трампа
Согласно опросу Paradigm, 48% американских держателей цифровых монет будут голосовать за Дональда Трампа. Естественно, у сторонников экс-главы Белого Дома есть свой цифровой актив Magacoin.

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Paradigm опубликовал результаты опроса о политических предпочтениях владельцев цифровых валют в США. Сообщается, что 48% готовы поддержать Дональда Трампа на выборах президента. За Байдена будут голосовать 38% владельцев криптовалют. 68% не поддерживают действующую финансовую систему в США. 

Дональд Трамп. Изображение из открытых источников

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В марте Трамп заявил, что не против использования биткоина. Более 1 000 человек - сторонников Дональда Трампа - подписались на получение криптовалюты Magacoin. Согласно исследованию Guardian, в их число входят многочисленные представители консервативных СМИ, а также некоторые видные республиканцы.

До этого на сайте Magacoin происходила массовая утечка данных, которая раскрывала пароли, электронную почту, IP-адреса и адреса кошельков пользователей.

Данные также показывают, что большая часть криптовалюты, эмитированной на сегодняшний день, была передана создателю Magacoin. Это Марк Зелинка, сторонник Трампа, который также основал одноименную компанию. Согласно исследованию Daily Dot, помимо Марка, ключевой фигурой, стоящей за монетой Трампа, является консервативно настроенный радиоведущий Рейли О'Нил. У него также есть значительное количество Magacoin.

По словам разработчиков, Magacoin был создан из-за разочарования в поражении на выборах 2020 года. Первоначальное предложение монет (ICO) не планируется, вместо этого организаторы проекта хотят дать каждому пользователю 100 монет и тем самым сформировать экосистему проекта.

Известно, что официально Magacoin не имеет никакого отношения к самому Трампу или его организациям.
По меньшей мере сомнительно, есть ли у Magacoin все необходимое, чтобы стать серьезной криптовалютой. У других цифровых проектов сообщества Трампа недавно были проблемы со стартом. Клон Twitter GETTR, например, с самого начала был наводнен мемами.

Стоит отметить, что криптовалюта для сообщества Трампа Magacoin в первую очередь приносит пользу ее создателям. Сам экс-глава Белого дома не комментировал этот криптовалютный проект.

#политика #криптовалюты #дональд трамп #выборы
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