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kosmos_news
NAF: Запас хода электромобилей зимой на 30% меньше, чем летом
Зимние температуры представляют собой проблему для электромобилей, как показывают последние испытания норвежского автомобильного клуба NAF (Norges Automobil-Forbund).

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При температуре от -5 до -10°C 23 электромобиля были протестированы на предмет запаса хода и времени зарядки. Результаты выявили некоторые существенные отклонения от информации производителей машин, особенно по сравнению с данными Всемирной гармонизированной процедурой испытаний легковых автомобилей (WLTP).

Фото: NAF

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Дважды в год норвежский автомобильный клуб NAF проводит комплексную проверку пробега и зарядки электромобилей. Летом диапазоны иногда превышали спецификации производителя, а зимой они снижались на 30%. 

«Мы ехали до тех пор, пока аккумулятор не разрядился полностью», — рассказал эксперт по испытаниям и технологиям Флориан Меркер.

Протестированные электромобили созданы разными производителями и представляют собой широкий модельный ряд: от роскошных седанов до компактных городских автомобилей. Многие из протестированных электромобилей еще не доступны на европейском автомобильном рынке. Как и в двух последних тестах El Prix, некоторые протестированные модели, а точнее 5 автомобилей, были от китайских производителей.

Тестовый маршрут простирался от Осло через национальный парк Йёвик и Рондане до Рингебу и обратно. На маршруте были различные дорожные и погодные условия, включая горные перевалы и низкие температуры.

Результаты показывают, что запас хода транспортных средств зимой сильно варьируется. Примером тому является XPeng G9, который летом преодолевал почти 590 километров, а зимой — всего 452 километра. Запас хода Toyota bz4X AWD летом был всего на три процента ниже значения WLTP, а зимой он упал почти на 32%. С другой стороны, китайский роскошный автомобиль HiPhi Z проехал зимой 522 километра, что чуть меньше диапазона WLTP в 555 километров. 

При анализе изменений запаса хода было обнаружено, что на них влияли различные факторы, такие как емкость аккумулятора, система управления аккумулятором и оборудование автомобиля. Дополнительные причины отклонений в диапазоне могут включать аэродинамические эффекты, потери тепла при низких температурах и индивидуальный стиль вождения, влияющий на потребление энергии.

Помимо запаса хода, было проверено время зарядки транспортных средств. Половине протестированных электромобилей требуется менее 30 минут для зарядки от 10% до 80%. Это указывает на улучшенную инфраструктуру зарядки и производительность современных электромобилей. 

Несмотря на текущие проблемы, существуют многообещающие разработки, которые могут улучшить зимние характеристики электромобилей. Такие компании, как CATL и Greater Bay Technology, работают над инновационными решениями для оптимизации запаса хода и времени зарядки аккумуляторов при низких температурах. Будущие технологии, такие как натрий-ионные и твердотельные аккумуляторы, могут еще больше улучшить зимние характеристики электромобилей.

Зимние испытания в Норвегии подчеркивают текущие проблемы, с которыми сталкиваются электромобили, особенно в холодных условиях. А результаты демонстрируют потенциал для будущих улучшений в области электронной мобильности, направленных на оптимизацию запаса хода и времени зарядки электромобилей даже зимой.

#технологии #электромобили #автомобили
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