Курс биткоина 5 марта превысил отметку в $69 000 на бирже Binance и обновил исторический максимум, достигнутый в ноябре 2021 года, сообщает РБК.

Биткоину потребовалось 27 месяцев или два с лишним года, чтобы превзойти свой последний исторический максимум. В ноябре 2021 года, в зависимости от биржи, за 1 BTC платили от $68 800 до $69 000. Во вторник вечером, 5 марта, цена биткоина поднялась до нового максимума в $69 170, согласно данным CoinMarketCap. После достижения нового пика цена актива немного просела. Об этом пишут многие СМИ, в том числе российское издание РБК.

Изображение из открытых источниковУже заранее было ясно, что это произойдет. В 2024 году сойдутся несколько факторов, которые будут благоприятствовать новому бычьему рынку криптовалют. Прежде всего, это халвинг, который произойдет в апреле 2024 года и вдвое сократит количество новых BTC. Эти монеты майнеры получают в качестве награды за свои вычислительные мощности.

Исторически сложилось, что несколько раз цена биткоина значительно росла после халвинга. Теперь все может быть наоборот: поскольку все ожидают повышения цен после халвинга, это событие заранее заложено в цене — и цена растет еще до знаменательного события. Ко многим фиатным валютам биткоин обновил максимум еще в феврале, поскольку инфляция серьезно подкосила экономику некоторых стран.

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Тем не менее криптосектор встретил март успехом на Уолл-стрит. 10 биржевых биткоин-фондов были одобрены Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Blackrock, Fidelity, Ark/21Shares, Van Eck предоставили возможность инвестировать в спотовые ETF с января 2024 года. Это означает, что компаниям не нужно самостоятельно покупать и хранить BTC, чтобы инвестировать в актив. Это решение предоставило возможность прийти на рынок для крупных инвесторов, а также для мелких инвесторов, которые раньше не хотели или не имели права инвестировать в цифровое золото.

В начале 2024 года миллиарды долларов перешли в эти ETF. Приток средств был сначала медленным, а затем к концу февраля он усилился. На прошлой неделе, согласно отчету Coinshares, в эти биржевые фонды было вложено еще $1,84 млрд. Биткоин-ETF компании BlackRock в настоящее время имеет под управлением более $10 млрд, а у Fidelity — более $6 млрд. По данным Coinshares, всего за два месяца на рынке общий резерв биткоин-фондов составляет $82,5 млрд. Эти $82,5 млрд составляют около 6,35% от общей рыночной капитализации BTC в $1,3 трлн.

Утверждение спотового ETF привлекает большое количество институционального капитала из США, усиливая бычьи настроения на рынке. Кроме того, рынок криптовалют сейчас в определенной степени коррелирует с традиционным финансовым рынком и движется по схожим циклам. В результате потенциально более низкие процентные ставки и позитивные макроэкономические перспективы увеличивают спрос.

Предстоящий халвинг в апреле, вероятно, еще больше повысит цену. Из исторических данных видно, что предыдущие халвинги всегда поддерживали цену в долгосрочной перспективе. В целом мы видим множество положительных показателей на 2024 год, которые обеспечат бычье ралли для всего рынка криптовалют.

Теперь будет интересно посмотреть, сможет ли биткоин навсегда оставаться выше старого рекорда или он снова рухнет. После халвинга в апреле 2024 года на рынке будет появляться меньше новых BTC. Награда за майнинг нового блока BTC в настоящее время составляет 6,25 монет. После сокращения награды вдвое вознаграждение уменьшится до 3125 биткоинов. Если спрос на монеты не будет ослабевать, ситуация может привести к росту цены актива.

Некоторые аналитики считают, что цена BTC после халвинга составит $100 000 или значительно больше. Вот краткий обзор некоторых прогнозов: