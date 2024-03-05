Парки солнечных батарей могут вызвать осадки в пустынных регионах.

Развитие парков солнечных батарей в Объединенных Арабских Эмиратах набирает обороты. В будущем осадки могут быть вызваны использованием темных солнечных батарей. Солнечные панели увеличивают количество осадков в полтора раза, или на 0,13 миллиметра в день. Помимо ОАЭ, новое решение также может быть использовано в Намибии и на мексиканском полуострове Калифорния.

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В таких регионах, как ОАЭ, вода очень ценна. Чтобы лучше покрывать потребности в воде в будущем, ученые хотят полагаться на парки солнечных батарей, которые могут изменить погодные условия. Огромные парки спроектированы таким образом, чтобы генерировать тепло посредством темных солнечных батарей. Они вызывают восходящие потоки воздуха, которые, в свою очередь, при правильных условиях могут привести к ливням. Цель состоит в том, чтобы удовлетворять потребности в воде в пустынных регионах и получить воду для десятков тысяч человек.

Немецкий ученый-климатолог из Университета Хоэнхайма Оливер Бранч рассказал журналу Earth System Dynamics, что некоторые солнечные фермы уже достигли нужного масштаба, чтобы произвести такой эффект.

Область исследований, в которой работают специалисты, изучает, как возобновляемые источники энергии могут изменить региональные погодные условия и, таким образом, потенциально способны существенно повлиять на изменение климата. Из предыдущих исследований уже известно, что огромные солнечные фермы площадью более 1 миллиона квадратных километров в пустыне Сахара действительно работают и способствуют наступлению дождя. Есть и недостатки, поскольку условия ветра изменятся так, что тропические дожди сместятся на север и наносят вред Амазонке.

Бранч и его коллеги-исследователи использовали погодную модель США для изучения технологии. Национальный центр атмосферных исследований и смоделировал солнечные панели, поглощающие 95% поступающего солнечного света. При определенных условиях могло быть поглощено так много тепла, что возникли восходящие потоки, которые способствовали образованию облаков. Но для этого необходим источник атмосферной влаги, например, влажные высотные ветры. Согласно модели ученых, солнечная ферма площадью 20 квадратных километров может генерировать около 600 000 кубических метров осадков — это эквивалентно одному сантиметру дождя в районе Манхэттена. Десять таких дождей в год могли бы обеспечить водой более 30 000 человек. Однако есть одна проблема. Имитированные солнечные панели были темнее, чем большинство панелей, доступных на рынке.

Бранч уверен, что в будущем сможет использовать проект в реальной жизни. Его исследовательский проект финансировался Объединенными Арабскими Эмиратами. Пока неизвестно, будет ли страна использовать эту систему на практике.

По словам директора исследовательской программы ОАЭ Альи Аль Мазруи, существует обязательство разработать стратегии для возможной реализации проекта. Сейчас растет интерес к влиянию погоды на процесс «засева облаков», при котором в облака распыляются вещества, способствующие выпадению осадков. Тем не менее Бранч уверен в себе и, помимо ОАЭ, рассматривает такие регионы, как Намибия и мексиканский полуостров Калифорния, как оптимальные области применения для солнечных электростанций.