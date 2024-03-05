4 марта Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп не может быть исключен из участия в президентских выборах этого года. Поэтому почти наверняка осенью он встретится в предвыборной гонке с Джо Байденом.

Девять судей единогласно пришли к выводу, что 14-я поправка к Конституции США позволяет властям штатов дисквалифицировать кандидатов на государственные, но не федеральные должности. Об этом пишут многие СМИ, в том числе «Ведомости» (vedomosti.ru).

Фото: Gage Skidmore / Flickr

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Постановление является ответом на оспаривание решения Верховного суда Колорадо, который дисквалифицировал Трампа от участия в республиканских президентских праймериз, ссылаясь на 14-ю поправку. Она запрещает занимать должность человеку, который «принёс присягу Конституции», а затем участвовал в восстании или мятеже «против страны». Суд в Колорадо установил, что Трамп призывал своих сторонников штурмовать Капитолий 6 января 2021 года и участвовал в «восстании».

Верховный суд не согласился, что действия бывшего президента фактически являлись участием в восстании. Он постановил, что решение – и возможная дисквалификация кандидата – остается за Конгрессом США. Эту часть решения, которая создает юридически обязательный прецедент поддержали пять судей, при этом три судьи выразили несогласие.

На практике это постановление отменяет решение суда Колорадо и властей Иллинойса и Нью-Гэмпшира об исключении Трампа из праймериз. Это также практически исключает возможность устранения Трампа с выборов, даже если его признают виновным в попытке оспорить результат президентских выборов, на которых победил Джо Байден.



«Великая победа Америки!!!», – так Дональд Трамп прокомментировал это решение в своей социальной сети TRUTH Social.

Дональд Трамп уверенно выиграл почти все проходящие сейчас праймериз. Даже недавняя победа Никки Хейли в округе Колумбия мало что изменит в окончательном подсчете голосов, где бывший президент существенно превосходит своих соперников. Это означает, что ничто, скорее всего, не помешает новому противостоянию Трампа и Байдена на осенних президентских выборах.